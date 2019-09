Salvini e Berlusconi | patto per le elezioni | dopo Pontida manifestazione di

Governo : Gelmini - ‘da Berlusconi e Salvini possibile nuovo inizio’ : Roma, 13 set. (AdnKronos) – ‘L’incontro fra Berlusconi e Salvini di oggi può rappresentare un nuovo inizio per ricostruire un centro-destra plurale e coeso. Gli obiettivi sono comuni: sostituire il Governo di minoranza delle tre sinistre, con un esecutivo espressione della maggioranza del Paese ‘che è largamente di centro-destra’ e vincere le prossime elezioni regionali”. Lo afferma Mariastella Gelmini, ...

L’effetto Papeete non si ferma : ora Salvini ha un disperato bisogno di Berlusconi : L'incontro a Milano fra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi segna un passaggio cruciale nella nuova strategia dell'ex ministro dell'Interno: l'opposizione senza sconti al governo giallorosso e il lavoro sui territori per conquistare tutte le caselline in palio. E il leader della Lega sa bene che, con il movimento di Toti ancora debole, l'appoggio del Cavaliere è ancora fondamentale.Continua a leggere

Berlusconi - piena sintonia con Salvini : insieme a Regionali Umbria e Emilia. Anche Fi a manifestazione di popolo il 19 ottobre : "Tutto bene. E' andato bene, siamo in piena sintonia". Cosi' il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha commentato con i cronisti, mentre saliva in auto, l'incontro avuto con Matteo Salvini, leader della Lega, nella sua casa milanese. Presente Anche la parlamentare di Fi Licia Ronzulli. "Abbiamo parlato un po' di tutto, dell'opposizione, e' andato tutto bene", ha aggiunto l'ex premier salendo in macchina dove lo aspettava Anche il suo cane ...

Berlusconi - piena sintonia con Salvini. Anche Fi a manifestazione di popolo il 19 ottobre : "Tutto bene. E' andato bene, siamo in piena sintonia". Cosi' il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha commentato con i cronisti, mentre saliva in auto, l'incontro avuto con Matteo Salvini, leader della Lega, nella sua casa milanese. Presente Anche la parlamentare di Fi Licia Ronzulli. "Abbiamo parlato un po' di tutto, dell'opposizione, e' andato tutto bene", ha aggiunto l'ex premier salendo in macchina dove lo aspettava Anche il suo cane ...

Salvini-Berlusconi - incontro a pranzo a Milano. Forza Italia : “Fronte comune per una efficace opposizione al nuovo governo” : “Fronte comune per una efficace opposizione al nuovo governo”: la stringata nota di Forza Italia inviata alle agenzie nel primo pomeriggio ha riassunto il succo del faccia a faccia tra il leader della Lega Matteo Salvini e il presidente azzurro Silvio Berlusconi, che si sono incontrati a Milano per stabilire una ripartenza insieme dopo la fine del governo gialloverde e la nascita dell’alleanza tra M5s e Pd. Il vertice si è ...

Incontro Salvini-Berlusconi : “Fronte comune contro Conte bis” : Roma, 13 set. (AdnKronos) – Un “fronte comune per una efficace opposizione al nuovo governo”. è l’intesa raggiunta oggi tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi al termine di “un cordiale Incontro” avvenuto tra i due leader a Milano per fare il punto e chiarire la strategia politica comune.Un primo risultato che va nella direzione indicata lunedì scorso da piazza Montecitorio da Salvini e Giorgia Meloni ...

Centrodestra - summit Berlusconi-Salvini : 15.15 Incontro a Milano tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. La riunione era stata preannunciata dallo stesso leader della Lega durante la manifestazione di lunedì a Milano contro il governo. Al centro del faccia a faccia, a quanto si apprende, il tavolo di coordinamento delle opposizioni. Si parlerà anche delle prossime Regionali in Umbria dove il Centrodestra si presenterà unito nel sostenere Donatella Tesei. Berlusconi andrà in Umbria a ...

Silvio Berlusconi e Matteo Salvini - indiscrezione a sorpresa : "Incontro a pranzo" senza la Meloni : Incontro a Milano tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. L'indiscrezione è dell'agenzia Adkronos, che parla di un faccia a faccia a pranzo tra i leader di Forza Italia e Lega. Prove di dialogo nel "nuovo" centrodestra, dunque, come auspicato lunedì scorso da piazza Montecitorio, dove Giorgia Meloni

Oggi incontro Salvini-Berlusconi : Roma, 13 set. (AdnKronos) – Prove di dialogo nel ‘nuovo’ centrodestra, quello annunciato lunedì scorso dalla piazza Montecitorio, dove Giorgia Meloni e Matteo Salvini, hanno lanciato la parola d’ordine di ‘allargare’ la vecchia alleanza a tre, in una nuova coalizione degli italiani. A quanto apprende AdnKronos Oggi, probabilmente a pranzo, il leader della Lega, vedrà a Milano, Silvio Berlusconi, per fare ...

Il chinotto di Salvini - i comunisti di Berlusconi e i terroni di Feltri : vota la frase : E poi gli strafalcioni di Di Maio e l'esordio dei nuovi ministri, Razzi che vuole portare la Juve in Corea e altre perle: difficile come sempre scegliere dalla nostra raccolta

Matteo Salvini - il retroscena incrociato Pd-M5s : "Un patto politico per emarginarlo - ci sta anche Berlusconi" : "Il governo durerà - è la profezia di Andrea Orlando, ex ministro della Giustizia grande sponsor dell'inciucio tra il suo Pd e il M5s - e non perché c'è Conte, cioè per la nuova suggestione mediatica, ma durerà perché ha il compito di superare un sistema ibrido come l'attuale". Il retroscena di Augu

Silvio Berlusconi - Franco Bechis : "Prima o poi accadrà" - l'indiscrezione sul rapporto con Matteo Salvini : "Faceva una certa impressione vedere in piazza Montecitorio il portone della Camera dei deputati chiuso mentre dentro l'aula votava la fiducia al governo Giuseppe Conte bis, e di fronte una marea di bandiere tricolori che sventolavano in mano a ragazzi, uomini, donne, pensionati che chiedevano di po

Berlusconi a Salvini e Meloni : un tavolo comune per il Centrodestra : Berlusconi a Salvini e Meloni: un tavolo comune per il Centrodestra."La coalizione di Centrodestra l'ho fondata io, è l'unica che può vincere

L'incubo di Silvio Berlusconi. "Due partiti comunisti al Governo" - critiche a Salvini e Meloni : Per Silvio Berlusconi la situazione politica è da incubo. Incontrando i gruppi parlamentari di Forza Italia, mentre Salvini e Meloni erano in piazza Montecitorio per protestare contro il Governo Conte bis, il Cav esprime la sua preoccupazione per la coalizione al Governo, ma anche per il comportamento degli alleati di centrodestra all’opposizione.“Il Paese corre un pericolo grave, più di quello del 1994. Prima avevamo ...