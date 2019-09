Sabrina Paravicini e il cancro - il post drammatico : «Quando pensi che non ce la fai - puoi farcela» : Sabrina Paravicini, continua la sua battaglia contro il cancro: sul suo profilo Instagram l?attrice, che interpretò l?infermiera Jessica ne Un medico in famiglia, ha raccontato...

Sabrina Paravicini e il tumore - torna a casa dopo l’operazione : il post dell’attrice commuove i fan : Sabrina Paravicini continua a lottare con tutta se stessa contro il tumore al seno che l’ha colpita. L’attrice, operata al seno lo scorso 5 settembre, ieri è stata dimessa ed ha avuto l’opportunità di tornare a casa. Una volta uscita dall’ospedale, Sabrina Paravicini ha scritto un lungo post che ha commosso non poco i follower su Instagram. «Sono a casa. Mi porto in giro in una borsa di stoffa due tubi di drenaggio che a ...

Sabrina Paravicini torna a casa dopo l’operazione : “Per me è stata dura - durissima. Il dolore anche solo a respirare” : “Sono a casa. Mi porto in giro in una borsa di stoffa due tubi di drenaggio che a giorni mi toglieranno. Escono dal mio corpo protetti dai cerotti. Ho due ferite una sotto l’ascella e l’altra orizzontale in centro al seno. Quando mi medicano non guardo, non so quando avrò il coraggio di vedere“. Esordisce così l’attrice Sabrina Paravicini in un lungo post su Instagram in cui ha informato i suoi fan che è tornata a casa dopo il ...

Sabrina Paravicini a casa dopo l’operazione : Non ero preparata a tanto dolore fisico : L’attrice Sabrina Paravicini è tornata a casa dopo l’operazione alla quale si è sottoposta alcuni giorni fa per l’asportazione del seno in seguito al tumore scoperto e curato tempo addietro. dopo giornate interminabili in ospedale, allietate dal figlio Nino che ha tentato di farla sorridere con la clown therapy, la Paravicini ha raccontato il suo rientro a casa e la sofferenza provata per i dolori fisici che l’hanno completamente destabilizzata. ...

Sabrina Paravicini torna a casa dopo l’operazione per il cancro al seno : “Fin qui tutto bene” : L'attrice mostra le ferite e le conseguenze della complessa operazione alla quale si è sottoposta per la rimozione di una massa tumorale che le si era formata in corrispondenza del seno. Si dice ottimista, ma non sembra illudersi, consapevole che il percorso sia lungo e lastricato di difficoltà.Continua a leggere

Sabrina Paravicini in ospedale : il gesto del figlio emoziona tutti : Sabrina Paravicini in ospedale: il figlio va a trovarla vestito da clown Per Sabrina Paravicini questo non è un momento facile. La celebre attrice di Un Medico in Famiglia sta combattendo contro il cancro al seno. Sui social, Sabrina sta raccontando quella che è la sua lotta cercando di far coraggio anche a chi, magari, […] L'articolo Sabrina Paravicini in ospedale: il gesto del figlio emoziona tutti proviene da Gossip e Tv.

Il figlio di Sabrina Paravicini in ospedale vestito da clown : "Difficile vedere la propria mamma sofferente" - : Luana Rosato Sabrina Paravicini racconta la sua giornata in ospedale con il figlio Nino, che si è travestito da clown per risollevare il morale alla madre dopo l'operazione per rimuovere il cancro al seno Il 5 settembre scorso, l’attrice Sabrina Paravicini è stata sottoposta ad un intervento utile per combattere il cancro al seno contro il quale sta lottando. Accanto a lei il figlio Nino che si è presentato in ospedale vestito da ...