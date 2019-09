Fonte : romadailynews

(Di venerdì 13 settembre 2019) Roma – Domenica 15 settembre, alTordi Roma, si potrà passare una serata in compagnia della tragedia shakesperiana ‘Romeo e Giulietta’. Non si tratta di una rivisitazione teatrale, ma della proiezione cinematografica diretta nel 1968 dal compianto Franco Zeffirelli. Nell’ambito della rassegna Avvistamenti si ricorderà dunque l’ultimo maestro del cinema italiano, recentemente scomparso. Il film vincitore di due premi Oscar fece conoscere al mondo lo sfarzoso estetismo di Zeffirelli e l’abilità di tradurre nel linguaggio del grande schermo il fascino del. Appuntamento fissato per ore 21, con ingresso libero fino ad esaurimento posti. L'articolo ‘Romeo e Giulietta’ alTorproviene da RomaDailyNews.

romadailynews : ‘Romeo e Giulietta’ al Teatro Tor Bella Monaca: Roma – Domenica 15 settembre, al Teatro Tor… - AnzideiAuto : ALFA ROMEO Giulietta 1.6 JTDm 120 CV Super 14.990 € IVA esposta - iqaxoRonn : RT esarmarbo1972 'Alfa Romeo Giulietta IMPORT (1960) -