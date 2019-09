Roma Canoe Marathon – Pagaiando per l’ambiente” e “Tevere Day”

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 13 settembre 2019) Sport e cultura per riscoprire le bellezze del fiume della capitale – Questa mattina presso il Salone d’Onore del Coni a, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dellaper l’Ambiente e del Tevere Day. Due eventi che si fondono in un’unica grande manifestazione, in programma il 27 ottobre 2019, promossa dalla Federazione Italiana Canoa Kayak e dall’Associazione Museo del Tevere con l’obiettivo di salvaguardare e valorizzare il fiume della capitale. Al tavolo dei relatori erano presenti il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, il Presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak Luciano Buonfiglio e il direttore dell’Associazione Museo del Tevere Alberto Acciari. La prima edizione dellaper l’Ambiente, sarà il più grande evento in canoa ospitato dalla città dinegli ultimi dieci ...

