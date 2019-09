Roberto Gualtieri | “La flat tax è assolutamente archiviata Nessun intervento su Quota

Roberto Gualtieri - Alessandra Mussolini rivela un dettaglio inquietante : "Non interagisce - scrive e basta" : Emerge un dettaglio sul neo ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri. Un dettaglio che si è lasciata sfuggire Alessandra Mussolini ai microfoni della Zanzara. Su Radio 24, l'ex europarlamentare ha raccontato un aspetto nascosto di Gualtieri: "Io lo conosco molto bene perché ha fatto 1500 viaggi con

Roberto Gualtieri - per Mario Monti il ministro dell'Economia deve "scontentare la gente" : Si esprime così, Mario Monti, sul nuovo ministro dell'Economia Roberto Gualtieri: "Non lo conosco abbastanza per giudicare il carattere, in particolare la capacità a scontentare la gente, che è il primo requisito". Parole pronunciate alla vigilia del giuramento del governo Pd-M5s, a L'aria che tira,

Sergio Mattarella - l'unico sorriso al Giuramento è per il preferito dall'Europa : Roberto Gualtieri : Sergio Mattarella è serissimo durante il Giuramento dei 21 ministri del governo giallo-rosso. Di fianco a lui c'è il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Sguardo severo, bocca sigillata, il presidente della Repubblica stringe mani ma non dispensa sorrisi. A nessuno. Ne accenna uno, uno soltanto,

Roberto Gualtieri - all’Economia arriva l’eurodeputato Pd paladino della flessibilità e degli Eurobond per finanziare gli investimenti : Alfiere di un’interpretazione flessibile del Patto di stabilità, “che vogliamo trasformare in un Patto di sostenibilità e crescita”. Promotore dello scorporo degli investimenti pubblici dal deficit e di un bilancio dell’Eurozona per aiutare i Paesi a mettere in campo politiche di sviluppo e finanziare una indennità di disoccupazione europea. E stakanov dell’Europarlamento: primo tra gli eurodeputati italiani per ...

Chi è Roberto Gualtieri - il nuovo ministro dell’Economia : È un rispettato parlamentare europeo del Partito Democratico, esperto di banche e finanza ed esplicitamente contrario alle misure di austerità economica

Governo Conte - al MEF torna un politico dopo anni di ministri tecnici : chi è Roberto Gualtieri : dopo anni di tecnici, sarà nuovamente un politico a sedersi alla scrivania del Mef, ministero dell’Economia e delle Finanze. Il dem Roberto Gualtieri è il nuovo ministro dell’Economia. Europeista convinto, docente universitario, ha il profilo di un tecnico ma un passato da politico. Prima di lui, l’ultimo uomo di partito a occupare quella poltrona è stato Giulio Tremonti nel quarto Governo Berlusconi (2008-2011). In seguito ...

Chi è Roberto Gualtieri - nuovo ministro dell'Economia : Una carriera politica prima nei Democratici di sinistra, poi nel Pd. Docente di storia alla Sapienza dal 2014 Gualtieri è...

Roberto Gualtieri nuovo ministro dell'Economia : al Tesoro il "piddino di Bruxelles" : Via libera al governo più a sinistra della storia repubblicana, quello tra Pd e M5s. Oggi, mercoledì 4 settembre, Giuseppe Conte è al Colle e ha sciolto la riserva. Lo ha fatto dopo un ultima riunione su programma e nomi più lunga del previsto: il nodo era il sottosegretario a Palazzo Chigi. La ha s

Chi è Roberto Gualtieri - il ministro dell’Economia del governo Conte 2 : Roberto Gualtieri, attualmente parlamentare europeo e presidente della commissione per i Problemi economici di Bruxelles, sarà il prossimo ministro dell’Economia. Al dicastero di via XX settembre succederà a Giovanni Tria e sarà il primo politico a occupare quella poltrona dopo tanti anni. Gualtieri, 53 anni, molto apprezzato in Europa, è un professore di Storia Contemporanea ed è eurodeputato dal 2009.Continua a leggere

Roberto Gualtieri : biografia e curriculum. Chi è il possibile ministro del MeF : Roberto Gualtieri: biografia e curriculum. Chi è il possibile ministro del MeF Roberto Gualtieri, eurodeputato PD, potrebbe essere il prossimo ministro dell’Economia e delle Finanze. Nato a Roma nel luglio del 1966, si laurea in Lettere (Storia Contemporanea) nel 1992 all’Università La Sapienza con voto 110 lode, per poi conseguire un dottorato di ricerca nel 1997 in Scienze Storiche con una tesi su Commercio estero e sviluppo. La politica ...

Il Pd si prende il Tesoro. Roberto Gualtieri verso l'Economia : Sarà Roberto Gualtieri, eurodeputato Pd e presidente della Commissione problemi economici dell’Europarlamento, il ministro dell’Economia del nuovo governo Pd-M5s guidato da Giuseppe Conte. Una nomina che appariva certa a Bruxelles già stamane, dove Gualtieri non ha presieduto la sua Commissione in un giorno particolarmente importante: l’audizione di Christine Lagarde, indicata come futura governatrice della Bce ...

Christine Lagarde : "Roberto Gualtieri al Tesoro? Sarebbe un bene per l'Italia e per l'Ue" : Arriva dal futuro vertice della Banca centrale europea l’endorsement a Roberto Gaultieri. Christine Lagarde, che prenderà il posto di Mario Draghi alla guida dell’istituto che ha sede a Francoforte ha salutato positivamente la prospettiva dell’eurodeputato del Partito democratico alla guida del Tesoro. La sua investitura, ha spiegato ai cronisti, Sarebbe “un bene per l’Italia e per ...

Roberto Gualtieri - chi è il possibile Ministro Economia/ Amato dall'Ue - il Pd al Mef : Roberto Gualtieri, chi è il nuovo possibile Ministro dell'Economia nel Governo Conte-2: professore, Amato dall'Ue e membro Pd pronto ad entrare nel Mef

Roberto Gualtieri - chi è il quasi ministro dell'Economia che Ue e Bruxelles "amano" : Via libera al governo più a sinistra della storia repubblicana, quello tra Pd e M5s. Oggi, mercoledì 4 settembre, Giuseppe Conte salirà al Colle. Dunque, con assoluta probabilità, giuramento e presentazione della squadra di ministri. E tra questi, fari puntati sul successore di Giovanni Tria al mini