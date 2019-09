Riki Marcuzzo riappare su IG biondo e con gli addominali in vista | ' Da oggi solo musica'

Riki Marcuzzo sostituito da un sosia : operazione social ispirata alla leggenda su Paul McCartney? I fan : “Ma tu chi ca*** sei?” : Gli ultimi “avvistamenti” di Riki Marcuzzo , secondo classificato ad “Amici” nel 2017 e artista che ha venduto più dischi proprio in quell’anno, risalgono a qualche mese fa durante la promozione sudamericana, sull’onda del successo del duetto con la popolarissima band CNCO in “Dolor de Cabeza”. Poi il manager Francesco Facchinetti aveva rassicurato i fan italiani con un messaggio sui social : “Italia, preparatevi perché il ragazzo dalle 320mila ...

Riki Marcuzzo torna su Instagram... Ma non è lui : panico tra i fan : C'è grande attesa per il ritorno sulle scene di Riki Marcuzzo ma in queste ore nel suo profilo Instagram si sta consumanto un piccolo "dramma" a causa del mistero di una foto che non sarebbe del ragazzo. Aleggia un mistero sul profilo Instagram di Riccardo Marcuzzo, il giovanissimo cantante lanciato da Amici di Maria De Filippi. Idolo delle ragazzine, Riki ha conquistato anche un discreto successo internazionale soprattutto in America Latina. Le ...