Rifiuti | Cerroni rinviato a giudizio Ma i tre impianti del ‘Supremo’ sono fondamentali

(Di venerdì 13 settembre 2019) La città di Roma aggrappata a Manlioe ai suoi tre. Gli stessi per i quali l’anziano re deicapitolini dovrà affrontare l’ennesimo processo. Al centro del rinvio aottenuto dal pm Alberto Galanti nei confronti del “Supremo”, infatti, c’è il presunto malfunzionamento – dal 2006 fino al 2013 – dei duetmb (trattamento meccanico-biologico) di Malagrotta e l’attivazione senza autorizzazione del tritovagliatore di Rocca Cencia, ancora oggi affittato alla ditta di proprietà dell’imprenditore Giuseppe Porcarelli, anche lui fra le persone finite a processo.diventati imprescindibili per la città di Roma, vista la crisi della raccolta, acuitasi all’indomani dell’incendio dell’11 dicembre 2018 che ha distrutto il tmb Ama di via Salaria. Le manutenzioni a Malagrotta e le difficoltà di Ama – Nel quartier generale del Consorzio Colari, a ...

