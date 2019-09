Riassunto Bitter Sweet ultima puntata | Nazli aspetta un bambino | Hakan finisce in prigione

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 13 settembre 2019) Questo pomeriggio 13 settembre su Canale 5 è andata in onda l'attesadella soap opera turcache quest'estate ha tenuto compagnia a milioni di spettatori. Un grande successo che ha appassionato il pubblico, curioso di scoprire cosa sarebbe successo in questo capitolo finale e al tempo stesso anche curioso di sapere se ci sarà una seconda stagione nella prossima stagione televisiva. Ildi questo appuntamento finale rivela che il lieto fine tra i due protagonisti è finalmente arrivato e soprattutto che il perfidoè stato consegnato nelle mani della Polizia. L'attesafinale disu Canale 5:in manette Nel dettaglio, infatti, ildellafinale diin onda questo pomeriggio su Canale 5 racconta che alla fine trae Ferit è tornato il sereno e che i due sono riusciti a coronare il ...

