Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 13 settembre 2019) Scoop di, a firma Marco Mensurati. Il quotidiano scrive che è stato il presidente del Coni Giovanni Malagò aal Cio (Comitato Olimpico internazionale) punizioni esemplari per lo sport italiano. Lo ha fatto dopo il varo della riforma dello sport che di fatto ha svuotato dal punto di vista finanziario il Coni. Insomma, pur di vincere la battaglia personale, Malagò non ha esitato a danneggiare lo sport italiano. Ecco come comincia l’articolo: La lettera con cui, bocciando la riforma dello Sport, il Comitato olimpico internazionale (Cio) il 6 agosto scorso ha minacciato l’esclusione deldalle Olimpiadi die — peggio ancora — la revoca dell’assegnazione di Milano-Cortina 2026, è stata voluta, richiesta e letteralmente dettata dal Coni. Nella persona del suo presidente Giovanni Malagò. Il quale dunque, mentre con la mano sinistra “avvertiva” il ...

napolista : Repubblica: “Malagò ha scritto al Cio per chiedere di escludere l’Italia da Tokyo 2020 e da Milano-Cortina 2026” D… - MarceVann : RT @DMALAGIGI2: Dopo questo #Malagò non può stare un minuto di più in quel posto! #Spadafora - DMALAGIGI2 : Dopo questo #Malagò non può stare un minuto di più in quel posto! #Spadafora -