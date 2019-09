Ragioneria di Stato | quota 100 costa troppo | necessario allontanare le uscite

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 13 settembre 2019)100e tutto il sistema pensionistico è messo in pericolo dalla misura.100, una delle misure cartello del governo giallo-verde, quello con Lega e Movimento 5 Stelle in maggioranza, secondo laGenerale delloonerosa per il sistema. Ieri 11 settembre è stata resa pubblica la consueta analisi annuale sulla spesa sanitaria e pensionistica in Italia dei ragionieri di. Secondo loro, come sottolinea bene un eloquente articolo di approfondimento del quotidiano romano "Il Messaggero", l'uscita anticipata dal lavoro a 62 anni con 38 di contributi, cioè100, nei prossimi 18 anni graverà sulle casse statali per la bellezza di 63 miliardi di euro. In pratica dal 2019 al 2038 il sistema potrebbe dover sopportare un peso insostenibile che causerà il ritorno ai livelli record del biennio 2012/2013 del rapporto tra spesa previdenziale e Pil ...

