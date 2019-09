Quo Vado? | Checco Zalone e l’epopea del posto fisso | trama | cast e curiosità

Calenda pronto a lasciare il Pd : &Quot;Se si fa l'accordo con i 5 Stelle - me ne vado davvero&Quot; : “Sarò coerente, dal primo giorno in cui mi sono iscritto al Pd ho detto che non sarei rimasto se ci fosse stato un accordo con i 5 Stelle”. Lo afferma l’europarlamentare del Pd Carlo Calenda a Circo Massimo su Radio Capital aggiungendo: “Lavorerò per costruire una casa per chi non si sente rappresentato da questo rapporto con i 5 Stelle che nasce male. Quando il Pd avrà di nuovo voglia di combattere ...

Giancarlo Giorgetti : &Quot;Vado all'opposizione con fierezza - non siamo minorati mentali&Quot; : "Ci deve essere un governo che possa governare e prendere decisioni, altrimenti è giusto mettersi in discussione e noi l'abbiamo fatto. Se altri pensano di poter fare un governo che faccia il bene del Paese, ben venga. Ma attenzione a non sconnettersi con la realtà del Paese, a non chiudersi nel pal

Conte : &Quot;Mi assumo io la responsabilità. Vado al Quirinale e mi dimetto&Quot; : Aggiornamento ore 20.30 - Dopo aver ascoltato tutti gli interventi al Senato, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte replicato in aula e confermato di voler salire immediatamente al Quirinale per rassegnare al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella le proprie dimissioni. Nel farlo, però, Conte ha lanciato un ultimo affondo al leader della Lega Matteo Salvini, che pochi minuti prima aveva deciso a sorpresa di ...

Renzi a Grillo : &Quot;Avvoltoio? Vado avanti&Quot; : 13.59 "Grillo mi chiama 'avvoltoio'. Un onore essere insultato da lui". Così Matteo Renzi replica a Beppe Grillo e difende la sua proposta di un governo per approvare la Manovra, il taglio dei parlamentari e poi andare alle elezioni. "Ma si fa politica per il bene comune, non per 'ripicca personale'. Il governo istituzionale è la risposta a chi vuole orbanizzare l'Italia. Avanti", ha scritto l'ex segretario del Pd ed ex premier Renzi su ...

Carlo Calenda : &Quot;Se Pd fa alleanza con M5S vado via subito&Quot; : “Se facciamo un’alleanza con M5S io me ne vado subito”. Carlo Calenda, sul palco della Festa dell’Unità a Roma, si unisce al coro dei #senzadime dopo l’apertura al dialogo con il Movimento 5 stelle di Dario Franceschini.Il piano B di Calenda è un nuovo partito. “Io non intendo fare la scissione, voglio allargare e non spaccare nel Pd. Ma se non si esclude in modo definitivo da qui alle elezioni ...

Natalia Estrada : &Quot;Niente tv - ora vivo in un ranch : mi sveglio alle 5 e monto cavalli. Dal parrucchiere vado poco&Quot; : “Sveglia alle cinque e mezzo, monto due o tre cavalli, cucino, pranzo, e poi lavoriamo con gli allevamenti”. La routine di Natalia Estrada è molto cambiata rispetto a qualche anno fa. Lei, che negli anni ’90 ha raggiunto l’apice della sua notorietà, da 15 anni non si vede più in televisione. Ora vive in un ranch ad Asti, insieme al compagno Andrea Mischianti, dove vive circondata dagli animali. La sua ...

Maria De Filippi : &Quot;Dipendente dalle caramelle al limone. Senza - non vado in onda&Quot; : Maria De Filippi, in una lunga intervista al settimanale 'Oggi', in edicola questa settimana, per la prima volta, ha svelato, quando e perché, è nato il rito (quasi scaramantico) di gustare delle caramelle al limone durante la conduzione dei suoi programmi, sia in diretta che in registrata: Nella prima puntata di Amici era previsto il mio ingresso, ma mi rifiutai e iniziai da seduta. Lo feci solo successivamente: entrare in studio lo vivevo ...

Sorrise sulla lapide di uno dei morti di Jesolo : &Quot;Troppe minacce - non ho più vita : vado via&Quot; : L'uomo racconta di quella foto "scattata e postata su Facebook da un mio amico. Molti mi hanno segnalato che nello scatto c'era uno dei ragazzi morti. Mi sono accorto della figuraccia. Ho fatto rimuovere tutto e pubblicato le nostre scuse, ammettendo l'errore". Ma non è bastato...

J -Ax : &Quot;Altro che Los Angeles. Vado nel cuore degli Usa. Il biglietto me l'ha regalato Rovazzi&Quot; : J -Ax con la sua «Ostia Lido» è Platino e ha superato i 30 milioni di visualizzazioni su YouTube. E dopo 25 anni di carriera dice al Corriere della Sera: “Il successo? Dura da anni. Ormai sono un classico”. Ma parla anche del tempo libero. “Per la prima volta dopo anni riesco a coniugare lavoro e famiglia. Fra qualche giorno partirò per la Florida, dai genitori di mia ...

Allerta attentati a Roma - caccia a un siriano Al telefono : &Quot;Domani vado in paradiso&Quot; : L'indiscrezione arriva dal "Corriere della Sera": gli agenti della capitale hanno una foto e una data di nascita mentre il nome non è confermato . Nella foto il giovane è in Pariser Platz, davanti alla porta di Brandeburgo a Berlino. Una scelta forse simbolica...

Terrorismo a Roma - caccia a un siriano Al telefono : &Quot;Domani vado in paradiso&Quot; : L'indiscrezione arriva dal "Corriere della Sera": gli agenti della capitale hanno una foto e una data di nascita mentre il nome non è confermato . Nella foto il giovane è in Pariser Platz, davanti alla porta di Brandeburgo a Berlino. Una scelta forse simbolica...

Quindici tonnellate di gelato invadono l'autostrada : &Quot;250mila euro di danni&Quot; : Non è la prima volta che accadono eventi del genere in Germania. Nel dicembre 2018, per un problema tecnico un silos...

Matteo Salvini apre la crisi di governo? &Quot;Persa la fiducia personale - non vado al CdM&Quot; : La tensione cresce da mesi tra Lega e M5s ma oggi, giovedì 18 luglio, ha raggiunto livelli mai visti prima. Impensabili. Insostenibili. Si parte dalle parole di Matteo Salvini, il quale ha accusato i grillini di "aver tradito gli italiani" col voto per la Von der Leyen. Dunque l'aspra replica di Lui

Governo - prove di crisi | Salvini : &Quot;Domani non vado al Cdm e non tratto con l'Europa&Quot; | Di Maio : &Quot;Colpiti alle spalle&Quot; : Bordate social tra i due vicepremier con Salvini che accusa di Maio di tradimento e il pentastellato che gli risponde per le rime: "La Lega voleva votare per la von der Leyen, ha cambiato idea per la storia del commissario Ue"