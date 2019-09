Quel business mondiale dei farmaci anticancro I malati colpiti due volte

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 13 settembre 2019) Francesca Angeli Sequestro per 4 milioni di euro. Il rischio del mercato nero. Disparità di cure tra le regioni Traffico diad altissimo rischio. L'operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Cremona e condotta dai Nas dei carabinieri che ha portato al sequestro di 824 confezioni di medicinali per un valore di quasi 4 milioni di euro, scoperchia un vaso di Pandora e svela un mercato illegale dove a rimetterci sono comunque e sempre i. Come sottolinea Francesco De Lorenzo ex ministro della Sanità e attuale presidente Favo, la Federazione italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia, il danno è duplice. Da un lato prima di tutto per i pazienti ai quali vengono sottrattiessenziali alla sopravvivenza e dall'altro per i, inconsapevoli, ai quali questi, spesso ad elevata tossicità, verranno somministrati in strutture ...

Linkerbiz : @Chris3890 @BancaIFIS costo da pagare per lancio iniziale… catturare clienti, ma 3-5 anni vanno oltre startup. Poi… - EugenioCardi : @DaniR64 Non so, quel che so è che varie organizzazioni mafiose stanno cercando di impadronirsi del lucroso busines… - AlexZan87 : Le fiere nel Mondo, un business globale: quando apparire (in quel momento) conta ancora più dell’essere, spreco inc… -