Provenzano | Gli stipendi dei professori sono scandalosamente bassi

Caro ministro Provenzano - so che per te questa è la battaglia di una vita. Ora non ti fermare : Caro Peppe, come tanti ho letto della tua nomina e mi è venuta una gran voglia di scriverti. Sono delle riflessioni che sottopongo alla tua attenzione – da giovane del Sud e militante del tuo stesso partito – come spesso abbiamo fatto in questi mesi, tra una telefonata e l’altra o nelle assemblee. Ho iniziato a conoscerti la sera in cui rinunciasti alla candidatura alle Politiche, denunciando il clientelismo e il familismo in ...