Precipita dal balcone ex Miss Campania sorda | la famiglia di Annamaria | “Non si è uccisa”

Scatta foto dalla scogliera e Precipita in mare : morto sul colpo : L'uomo avrebbe perso l'equilibrio, forse anche a causa del forte vento di maestrale che sta spazzando la costa occidentale...

Dramma in Sardegna - uomo Precipita dalla scogliera mentre scatta una foto e muore : La tragedia in località S'Archittu, nel territorio del comune di Cuglieri, in provincia di Oristano. Da una prima ricostruzione, pare che la vittima stesse scattando delle foto al panorama quando è scivolata. Le operazioni dei soccorritori sono state ostacolate dalle condizioni meteo con forte vento e mare agitato.Continua a leggere

Corpo esanime senzatetto su sponda Tevere : Precipitato dal ponte : Roma – Il cadavere di un clochard e’ stato rinvenuto la scorsa notte a Roma sulla banchina di lungoTevere dei Fiorentini. Si tratterebbe di un 35enne di origini ungheresi. Non si conosce ancora l’esatta dinamica di quanto accaduto: la Polizia del commissariato Trevi sta indagando per capire se si tratta o meno di un gesto volontario. Alcuni testimoni, anche essi senza fissa dimora, hanno raccontato di averlo visto cadere dal ...

Ancona - 24enne pesarese Precipita dal quarto piano di un ospedale e muore : Una terribile morte si è verificata poche ore fa nella città di Ancona, dove un giovane ragazzo di soli 24 anni, originario del pesarese, è precipitato nel vuoto dal quarto piano dell'ospedale. Per lui, nonostante il rapido intervento del personale medico del 118, non c'è stato nulla da fare. Si sono recati sul luogo gli agenti della polizia di stato che stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto avvenuto, ma probabilmente si ...

Montagna - alpinista Precipita dalla ferrata del Mormol nel Bellunese : morto : precipita dalla ferrata del Marmol e muore. Poco prima delle 14 la Centrale del 118 è stata allertata per una persona precipitata dalla ferrata del Marmol in prossimità della vetta della Schiara. Partito questa mattina alle 7.30 dal Rifugio Settimo alpini con altri sei connazionali, con i quali stava passando una settimana sulle Dolomiti con l’obiettivo di salire varie vie ferrate, un turista francese di 53 anni aveva percorso con il ...

Cortina d’Ampezzo : Precipita per otto metri dalla parete di arrampicata - grave bimbo di 6 anni : grave incidente a Cortina d’Ampezzo. Un bambino di 6 anni, residente nella zona di Conegliano Veneto, è precipito da otto metri dopo una rovinosa caduta dalla parete della palestra di roccia “Lino Lacedelli” nella località sciistica delle Dolomiti. Il piccolo è stato soccorso dal 118 e poi è stato trasportato dall’elicottero del 118 all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso dove si trova ricoverato in gravi condizioni. Non sarebbe comunque in ...

Lampedusa - turista Precipita dal costone alla Tabaccara : ferito : Si temeva un cedimento del costone dopo l'allarme lanciato dal turista rimasto aggrappato alla roccia in preda al panico. Intervengono guardia costiera, vigili del fuoco e ambulanze

Bimbo di 2 anni Precipita dalla finestra : Firenze, 19 ago. (AdnKronos) – Un bambino inglese di due anni e mezzo, ospite con la propria famiglia in un agriturismo in via colle di Montalbino nel comune di Montespertoli, in provincia di Firenze, è precipitato dalla finestra facendo un volo di sei metri. Soccorso dal 118, è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale pediatrico Meyer. Sul posto i Carabinieri della Stazione di Montespertoli. L’incidente è ...

Perde l’appiglio mentre scende dalla montagna : Sonia Precipita e muore a 41 anni : Sonia Bof – un'esperta alpinista di 41 anni di Lentiai, in provincia di Belluno, ha perso la vita mercoledì mentre affrontava un'escursione sulle Alpi; le montagne che da sempre sono state la sua grande passione, le sono state questa volta fatali. La donna ha fatto un volo di oltre centro metri e per lei non c’è stato nulla da fare. Il drammatico incidente è avvenuto mercoledì intorno all’una e mezza del pomeriggio. L'alpinista – ...

Calabria - ragazza napoletana Precipita dal balcone di casa : gravi le sue condizioni : Tragedia in Calabria, e più esattamente a Parghelia, dove una turista napoletana di soli 30 anni è precipitata nella giornata di ieri dal balcone dell'appartamento affittato per le vacanze insieme al marito ed alcuni amici. Le sue condizioni restano gravissime a causa del trauma cranio-facciale e delle numerose lesioni riportate: la prognosi è tuttora riservata e la ragazza lotta tra la vita e la morte in un letto dell'ospedale di Catanzaro. Il ...

Montagna - Precipita dal parapendio sul Grappa : ferita 28enne tedesca : Attorno a mezzogiorno, l’elicottero di Treviso emergenza è intervenuto sul Monte Grappa assieme al personale sanitario del Suem di Crespano, per un parapendio precipitato sui prati nella zona di Malga Camol. Secondo i testimoni presenti, la pilota, una ragazza tedesca di 28 anni, perso il controllo della vela, aveva azionato anche il paracadute di emergenza, ma era arrivata di piedi a grande velocità sul pendio ed era ...

Emiliano Sala e il pilota che guidava l’aereo Precipitato avvelenati dal monossido di carbonio : Il giovane calciatore argentino morì nell’incidente aereo del 21 gennaio scorso. Era in volo su un Piper da Nantes a Cardiff. I test tossicologici mostrano «livelli letali» del gas che avrebbe causato danni e impossibilità di azione per lui e il comandante