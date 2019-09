Ponte Morandi | Atlantia | audit interno su vicenda viadotti su società e persone coinvolte

Genova ore 11.36 - il docu-film di Rai3 sul crollo del Ponte Morandi : Domenica 15 settembre va in onda su Rai3 alle 21.20 il docufilm Genova ore 11.36 per raccontare, attraverso una lavorazione durata otto mesi con oltre 100 persone incontrate tra testimoni oculari, soccorritori e forze dell’ordine, il crollo del ponte Morandi dal punto di vista delle vittime. Si tratta di una delle ultime iniziative targate Rai per coltivare il ricordo della tragedia che un anno fa si è abbattuta sul capoluogo ...

Ponte Morandi : il Pd parla di revisione (e non revoca) della concessione. Il titolo Atlantia vola : Il Pd si allea con i Cinque Stelle, si cambia rotta sulla concessione ad Autostrade e il titolo di Atlantia vola . Lo scrive Libero. Un anno fa, all’indomani del crollo del Morandi , il governo giallorosso annunciò la revoca della concessione ad Autostrade. Ora tutto cambia, per lo stop del Pd. Si parla di revisione dei contratti e non più di revoca e il titolo schizza. Il titolo Atlantia ha chiuso a 24,61 euro. Un salto dell’1,4% che lo ...

Terremoto Centro Italia - Pirozzi : “Figura barbina - la politica non ha il coraggio di dire che bisognava agire come per il Ponte Morandi” : “Il problema della ricostruzione a rilento è a monte, il commissario straordinario di Genova per il Ponte Morandi ha agito con poteri straordinari, in un anno sono già arrivati all’inizio dei lavori. Sul Centro Italia no, perché la politica non ha il coraggio di dire che nei 30 comuni quasi distrutti bisognava agire come sta agendo il commissario di Genova. Tutto lì, è inutile che ci arrovelliamo”. Così, all’Adnkronos, ...