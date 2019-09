Piogge torrenziali e inondazioni | si contano tre morti in Spagna

Maltempo in Spagna - Comunità Valenciana in ginocchio a causa di Piogge torrenziali ed esondazioni : strade come fiumi in piena - 2 morti [FOTO e VIDEO] : L’area del Mediterraneo che comprende la Comunità Valenciana e Murcia è stata colpita dai potenti effetti di una goccia fredda, con piogge torrenziali, strade allagate ed esondazioni di fiumi e torrenti. Il Maltempo sulla Comunità Valenciana ha provocato piogge torrenziali di circa 200 litri per metro quadrato in 6 ore a Beniarrès (Alicante) e raffiche di vento fino a 76km/h a Miramar (Alicante) e Oliva (Valencia). Inoltre, strade e ferrovie ...

F1 - GP Italia 2019 : le previsioni meteo. Rischio Piogge torrenziali su Monza! Prove libere e gara bagnate? : La Formula 1 si addentra nel profondo del weekend del GP d’Italia 2019 già da oggi visto che inizieranno a Milano i feseggiamenti per i 90 anni della Ferrari. Alle ore 17.00 in piazza Duomo i calorosissimi tifosi potranno vedere gratuitamente da vicino le vetture di questo ultimo decennio di corse e soprattutto moltissimi ex piloti della storia della Rossa oltre a Charles Leclerc e Sebastian Vettel. C’è enorme attesa verso il Gran ...

Maltempo Giappone - massima allerta per le alluvioni : due vittime per le Piogge torrenziali - dispersi e evacuazioni : Continua il Maltempo nel Giappone Occidentale dove le piogge torrenziali sono proseguite per tutta la giornata di ieri, causando una seconda vittima e un disperso, migliaia le persone evacuate e diversi fiumi esondati. Le precipitazioni sono state definite “senza precedenti“ per quell’area del Giappone già tendenti a questa tipologia di fenomeni atmosferici. Un autista la cui auto è stata trascinata dalle acque ha perso la vita ...

Piogge torrenziali e inondazioni in Giappone - ordine di evacuazione per 870mila di persone : Le violente Piogge torrenziali che stanno tempestando il sud ovest del Giappone hanno spinto le autorità locali a emanare un ordine di evacuazione per circa 870mila di persone nelle prefetture di Saga, Fukuoka e Nagasaki. Il portavoce del governo ha invitato gli abitanti delle zone colpite dalle Piogge torrenziali a rispettare l'ordine di evacuazione per "proteggere le loro vite".Continua a leggere

Giappone : Piogge torrenziali provocano oltre 800 mila evacuati : piogge torrenziali hanno colpito negli ultimi giorni l'area sud-occidentale del Giappone, provocando ingenti danni e anche una vittima. Le autorità Giapponesi hanno dato ordine di evacuare circa...

Piogge torrenziali in Giappone : un morto e 810mila evacuati : Allerta in Giappone a causa delle Piogge torrenziali che hanno causato un morto e 810mila evacuati nel Sud-Ovest del Paese. La vittima, un uomo, è stato trascinato via dalle acque mentre si trovava a bordo della sua auto a Takeo, nell’isola di Kyushu, come ha riferito l’emittente ‘Nhk’, citando la polizia locale. Secondo la stessa tv, si temono altri due morti nelle città di Saga e Yamen. Le autorità Giapponesi hanno dato ...

Piogge torrenziali e frane in Cina : 9 morti e 35 dispersi nel sudovest : frane e colate di fango hanno colpito una regione montuosa nel sudovest della Cina: il bilancio al momento è di 9 morti e 35 dispersi. Tra le vittime, riporta “Xinhua”, anche un pompiere di 33 anni travolto dal fango mentre si trovava a bordo di un mezzo di soccorso nella contea di Wenchuan, nella provincia di Sichuan. Un altro pompiere è stato ricoverato in gravi condizioni. Le frane e colate di fango degli ultimi giorni, causate da ...

Dal caldo africano alle Piogge torrenziali : il maltempo arriva mercoledì al nord e venerdì al centro-sud : Dal caldo africano alle grandinate: ecco ciò che ci aspetta in questi giorni. Secondo i meteorologi di ilmeteo.it infatti questa settimana presenterà picchi di caldo seguiti da temporali e grandinate, in particolare al nord. Il gran caldo è tornato. Da oggi, ma anche nei prossimi giorni, il nostro paese sarà interessato da una moderata ondata africana che farà lievitare le temperature fino a ...

India - Piogge torrenziali devastano gli stati del sud e dell’ovest : oltre 140 morti : oltre 140 persone sono morte e centinaia sono rimaste senza casa a causa delle piogge torrenziali che stanno devastando il sud e l’ovest dell’India. Lo riferiscono le autorità degli stati più colpiti, tra i quali il Kerala. A giugno nel continente è iniziata la stagione dei monsoni che durerà fino a settembre L'articolo India, piogge torrenziali devastano gli stati del sud e dell’ovest: oltre 140 morti proviene da Il Fatto ...

Tifone Lekima : Piogge torrenziali e frane - decine di morti e dispersi in Cina [GALLERY] : Il Tifone Lekima ha investito sabato la provincia dello Zhejiang, in Cina orientale: secondo le autorità locali, 28 persone hanno perso la vita e altre 20 sono disperse. La maggior parte delle vittime è stata registrata nell’area di Yongjia dove si sono verificate piogge torrenziali che hanno causato anche una frana. Il Tifone, il 9° dall’inizio dell’anno, ha danneggiato oltre 173mila ettari di coltivazioni e 34mila abitazioni ...

Allerta Meteo - FOCUS sul maltempo del weekend : rischio tornado sulle coste - minacce Piogge torrenziali - grandine e venti distruttivi : Allerta Meteo – È iniziato un weekend di forte maltempo al Nord e lungo la costa tirrenica, caratterizzato da fenomeni anche molto intensi. In Liguria c’è già stata una grande tromba marina, mentre nella notte Torino è stata interessata da un violento nubifragio, così come le zone alpine. I fenomeni di maltempo sono dovuti ad una profonda depressione che si spinge da ovest verso l’Europa centrale e il Mediterraneo settentrionale con un intenso ...

Maltempo Brasile : salgono a 13 le vittime per le Piogge torrenziali in atto da oltre 24 ore su Recife : Sale a 13 morti il bilancio delle vittime delle piogge torrenziali che colpiscono la zona metropolitana di Recife, la quarta città più grande del Brasile, capitale dello Stato di Pernambuco, da più di 24 ore, secondo un bollettino diffuso dai pompieri locali, che non escludono che il numero di decessi possa aumentare nelle prossime ore. Numerose le persone che hanno perso la vita perché travolte da ondate di fango, dopo che la pioggia ha eroso e ...

New York - dopo l’ondata di caldo - Piogge torrenziali lasciano la città sott’acqua : strade e metro allagate [FOTO e VIDEO] : dopo un weekend di caldo cocente, il cielo alla fine si è aperto su New York, scaricando grandi quantità di pioggia su alcune zone della città. Il Servizio Meteorologico Nazionale aveva emesso un‘allerta per alluvioni lampo per Manhattan, Queens e Brooklyn. La potente tempesta di pioggia ha colpito New York nella sera (ora locale) di ieri, lunedì 22 luglio, allagando le strade di Brooklyn e Staten Island. Il temporale si è spostato sulla città ...