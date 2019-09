Pier Silvio Berlusconi | Su Canale 5 lanceremo la formula 7 su 7 Mediaset migliora

Quando Piersilvio Berlusconi parlò della figlia Lucrezia Vittoria : “Ora - stare insieme è un piacere” : La figlia di Piersilvio Berlusconi, Lucrezia Vittoria, si è sposata il giorno 6 settembre, con una cerimonia intima e lontana da occhi indiscreti. Il rapporto tra i due si è intensificato solo negli ultimi anni, dal momento che l'imprenditore è diventato padre giovanissimo, nel pieno della sua ascesa lavorativa. Un legame nato in silenzio, lontano dai riflettori, frutto della maturità di entrambi e forse, anche per questo, ancora più ...

Lucrezia Vittoria - si è sposata la figlia di Pier Silvio Berlusconi : La 29enne Lucrezia Vittoria Berlusconi, primogenita di Pier Silvio Berlusconi nata nel 1990 dalla relazione con la modella Emanuela Mussida, si è sposata.A darne notizia il sito Dagospia, con Silvio Berlusconi ovviamente presente alla cerimonia, diventata realtà in Provenza, nella villa di Marina, sorella del 50enne PierSilvio. Sconosciuto il nome del marito di Lucrezia, che il presidente Mediaset ebbe ad appena 21 anni.prosegui la ...

Pier Silvio Berlusconi : ecco Lucrezia Vittoria - la figlia 30enne che nessuno conosce. L’ha avuta a 21 anni : Sapete chi è Lucrezia Vittoria? È la figlia di Pier Silvio Berlusconi che il figlio di Silvio ha tenuto lontano dai riflettori a lungo. La ragazza ha quasi 30 anni e di lei si sa poco. Ma nelle ultime ore sta circolando una notizia davvero bomba… Di lei sappiamo, per esempio, che è nata dalla relazione giovanile dell’imprenditore con la bellissima modella Emanuela Mussida. Era giovanissimo, Pier Silvio: quando è nata Lucrezia aveva solo 21 anni. ...

Si è sposata la figlia di Piersilvio Berlusconi - alle nozze di Lucrezia Vittoria anche nonno Silvio : Si è sposata senza clamori Lucrezia Vittoria Berlusconi, primogenita di PierSilvio nata dalla relazione con l’ex modella Emanuela Mussida. Le nozze sono state celebrate nella villa di Marina Berlusconi in Provenza. Presente all’evento anche Silvio Berlusconi, nonno della 29enne. Cerimonia segreta per lei, sconosciuta l’identità dello sposo.

Lucrezia Berlusconi - nozze segrete per la primogenita di Pier Silvio : Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente di Mediaset, oltre ai figli Mattia Lorenzo e Sofia Valentina avuti dall'attuale compagna Silvia Toffanin, è anche padre di una ragazza di trent'anni avuta in gioventù dalla modella Emanuela Mussida. La giovane si chiama Lucrezia Vittoria Berlusconi; per molti anni la privacy di Lucrezia è stata protetta per volontà dei genitori da ogni forma di gossip. Soltanto nel 2016 Lucrezia Berlusconi è stata ...

Chi è Lucrezia Vittoria - la figlia (bellissima) di Pier Silvio Berlusconi : Forse pochi lo sanno, eppure Pier Silvio Berlusconi ha una figlia che ha tenuto lontana dai riflettori per moltissimo tempo, Lucrezia Vittoria. Della ragazza, oggi quasi trentenne, si sa davvero poco. La sola certa è che sia nata dalla relazione giovanile dell’imprenditore con la bellissima modella Emanuela Mussida. Quando è nata Lucrezia, infatti, Pier Silvio aveva a malapena 21 anni, il che ben spiega il motivo per cui la famiglia abbia ...

Lucrezia Vittoria Berlusconi - matrimonio segreto per la figlia di Pier Silvio : la rivelazione : Si è sposata Lucrezia Vittoria Berlusconi, figlia di PierSilvio: il gossip di Dagospia La notizia viene da Dagospia e riguarda una delle famiglie più note dell’Italia: parliamo dei Berlusconi, per la precisione di Lucrezia Vittoria, figlia di PierSilvio Berlusconi. L’evento sembra essere stato celebrato in assoluto segreto, visto che finora la notizia è stata battuta […] L'articolo Lucrezia Vittoria Berlusconi, matrimonio ...

Mediaset - clamorosa scelta di Pier Silvio Berlusconi a dieci anni dalla morte di Mike Bongiorno : A dieci anni dalla scomparsa, Mediaset celebra Mike Bongiorno con una programmazione speciale interamente dedicata al re del quiz, e intitolandogli lo storico “Studio 7” del centro produttivo di Cologno Monzese. Nella foto, Pier Silvio Berlusconi e Gerry Scotti davanti allo studio. Per approfondire

“Lo ha voluto Piersilvio”. Nadia Toffa - il ricordo di Silvia Toffanin è da pelle d’oca : Silvia Toffanin ricorda Nadia Toffa, raccontando l’ultima intervista rilasciata dalla conduttrice delle Iene. Una lunga chiacchierata avvenuta negli studi di Verissimo in cui, per la prima volta. Nadia Toffa è morta martedì 13 agosto 2019 dopo una lunga battaglia contro un tumore. Non c’è giorno che non si pensi a lei che era una donna minuta ma una forza della natura. La giornalista e conduttrice de Le Iene ha lasciato un grande vuoto. Ma anche ...

Pierferdinando Casini - la soffiata su Silvio Berlusconi : "Penso che sotto sotto...". Cambia il quadro : Secondo Pierferdinando Casini questa crisi e le sue eventuali via d'uscita saranno dominate dalla paura. "Addirittura - confida ai colleghi, intercettato dal retroscena di Augusto Minzolini sul Giornale - penso che sotto sotto il Cav faccia gli scongiuri per avere un altro governo e non il voto". D

Mediaset - Pier Silvio Berlusconi vince in tribunale sulla Rai : colpo milionario - la Champions League in chiaro : Le partite in chiaro della Champions League 2019-20 si vedranno su Mediaset. È stato respinto infatti il nuovo ricorso presentato dalla Rai al tribunale di Milano: nel mirino c'era l'accordo tra Sky e il gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi che assegna al Biscione le partite in chiaro della mass

Maria De Filippi si confessa a 'Oggi' : 'Ho un rapporto bello e molto vero con Pier Silvio' : Maria De Filippi sta attraversando un momento importante nella sua carriera lavorativa: viene considerata la regina degli ascolti per gli straordinari successi ottenuti a livello televisivo. La conduttrice è stata protagonista di un'intervista al settimanale 'Oggi', dove ha avuto modo di parlare dei suoi progetti lavorativi. La presentatrice di 'Amici' ha rivelato di non voler andare in onda senza un gesto scaramantico e ha ricordato come debba ...

Mediaset - Pier Silvio Berlusconi svela la rivoluzione del 4 settembre : "Ecco il piano - l'unico possibile" : "È un progetto di sviluppo, il migliore possibile, per creare un campione europeo della tv commerciale capace di resistere e competere nel mondo dei giganti del web made in Usa, sempre più dominatori del mercato". Esordisce così Pier Silvio Berlusconi in un'intervista a La Stampa in cui si sbottona

Piersilvio Berlusconi : «Media for Europe nata sfidare i giganti del web» : Mediaset punta sull'Europa per lanciare la sfida ai colossi web. Lo spiega Piersilvio Berlusconi, ad della società, in un'intervista in apertura di prima pagina alla Stampa, ad un mese dalla nascita di Media for Europe, di cui anticipa i piani....