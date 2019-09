Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2019) Quattroe seiperfraudolenta in concorso e intestazione fittizia di beni. È la condanna perpiacentinoa Caorso (). I carabinieri gli hanno notificato il provvedimento in casa il 12 settembre e lo hanno portato al carcere. “– si legge in una nota – avrebbe voluto aggirare i creditori insinuati al passivo delle varie società per circa 60 milioni di euro, oltre che portare al sicuro 100 milioni di beni”. Infatti, il gruppo omonimo con società immobiliari e già concessionario della Volvo Truck in Italia di cuiè a capo, stava programmando di spostarsi in Bulgaria, svuotando le imprese dei loro beni per poi trasferirli all’estero in una nuova società, attraverso un complesso giro di trasferimenti di società a prestanome. “Ciò avrebbe evitato il fallimento e tolto la possibilità ...

Simo07827689 : RT @fattoquotidiano: Piacenza, arrestato l’imprenditore Angelo Dorini: 4 anni e 6 mesi per bancarotta fraudolenta e intestazione fittizia d… - Cascavel47 : Piacenza, arrestato l’imprenditore Angelo Dorini: 4 anni e 6 mesi per bancarotta fraudolenta e intestazione fittizi… - fattoquotidiano : Piacenza, arrestato l’imprenditore Angelo Dorini: 4 anni e 6 mesi per bancarotta fraudolenta e intestazione fittizi… -