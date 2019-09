“Per noi che eravamo sul Morandi saranno sempre le 11 36”

I baby calciatori torinesi che hanno devastato albergo e auto “Per noia” : Quattro calciatori 15enni del club torinese Vanchiglia, in ritiro a Sestriere, hanno pensato bene di ubriacarsi e andare a devastare le auto del circondario. Così, per noia. La notizia è oggi sui principali quotidiani. Il Corriere Torino offre i dettagli. I quattro, tutti tra i 14 e i 15 anni, erano arrivati al Villaggio olimpico di Sestriere da un giorno. Alle due di notte hanno deciso di regalarsi una notte brava. Prima due cocktail ...

Martin Freeman sul ritardo di Sherlock 5 : “Per noi è un evento televisivo - se torniamo deve essere speciale” : Tornare a Baker Street non è facile. Per Martin Freeman, Sherlock 5 è una possibilità che potrebbe realizzarsi, ma non nell'immediato futuro. Intervistato da Collider, l'attore non ha escluso una quinta stagione, ma ha specificato che il ritardo nella produzione è dovuto agli impegni dei creatori (il duo Moffat e Gatiss) e delle stesse star protagoniste. Inoltre, non vogliono affrettare i tempi per non vogliono correre il rischio di rovinare ...

Nadia Toffa - morta la conduttrice televisiva. Le Iene : “Per noi non sarà più come prima” : Dopo una lunga battaglia contro il cancro è morta a 40 anni Nadia Toffa, storica conduttrice e inviata delle Iene. Lo ha annunciato stamattina lo staff della trasmissione tv sulle proprie pagine social. “Hai combattuto a testa alta, col sorriso, con dignità e sfoderando tutta la tua forza, fino all’ultimo, fino a oggi”, si legge sulla pagina Facebook de Le Iene. “Il destino, il karma, la sorte, la sfiga ha deciso di ...

“Noi”. Loredana Lecciso - la confessione su Al Bano riaccende il gossip : “Per sempre” : La loro storia d’amore aveva fatto discutere e appassionare. Al Bano che dopo anni d’amore lascia Romina Power per volare tra la braccia di un’altra donna: Loredana Lecciso. E poi polemiche e critiche e quell’amore che cresce e sembra quello giusto. Ma qualcosa, con il passare del tempo si rompe: Al Bano e Loredana dicono addio con una punta di veleno. Adesso Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi non vivono più insieme a Cellino San Marco, Benché ...

Milan - Romagnoli ‘promuove’ Giampaolo : “Persona preparata - è importante per noi” : “Mi aspetto una stagione migliore, abbiamo quell’obiettivo che ci e’ sfuggito e dovremo fare di tutto per prenderci almeno il quarto posto”. Sono le dichiarazioni di Alessio Romagnoli che si prepara ad una stagione da protagonista, buone impressioni anche su Giampaolo: “E’ una persona molto preparata e un uomo molto tranquillo che ci fa stare bene ed e’ molto importante per noi”, dice del ...