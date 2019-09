Pensioni | Furlan | ‘confermare ape sociale e individuare altri lavori gravosi’

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 13 settembre 2019) Roma, 13 set. – (AdnKronos) – “Bene proseguire con il ciclo di quota 100” ma è necessario “affrontarenodi della questionestica” tra cui come calcolare “in modo assolutamente chiaro e trasparente la gravosità di, oltre quelli già prefigurati dall’apeche deve essere ovviamente confermata”. Lo dice Annamaria, segreteria generale della Cisl, a margine dell’iniziativa per i 70 anni dell’Inas. Quota 100, dice, “va completata e sono d’accordo con il ministro Gualtieri sul mantenerla. E’ una possibilità di flessibilità in più in uscita ed è stata utilizzata da tanti lavoratori”. Ma, aggiunge, è necessario intervenire sulla “creazione di una pensione di garanzia per i giovani, su come riconosciamo almeno un anno di contributi per figlio alle ...

