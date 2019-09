Papa Francesco mette all’asta la ‘sua’ Lamborghini | venduta per 900 mila euro

Paolo Becchi - gli strani silenzi di Giuseppe Conte : "Di cosa non ha mai parlato". La manina di Papa Francesco : "Un silenzio assordante". Paolo Becchi è rimasto sorpreso da quello che Giuseppe Conte non ha detto, tra Camera e Senato. Una spia di quello che dobbiamo aspettarci dal governo di Pd e M5s. Il "buco nero" di Conte nei due giorni della fiducia riguarda, spiega il professore ed editorialista di Libero

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser - papà Francesco rivela : «Non è abituata alle faccende domestiche» : Il rapporto tra Cecilia Rodriguez e il futuro suocero non è mai stato idilliaco, ma qualche battuta di troppo attraverso i media rischia di farli arrivare ai ferri corti. «Cecilia non...

Papa Francesco e lo scisma della Chiesa Cattolica : "Prego affinché non ci sia" : "Io non ho paura degli scismi, prego perché non ce ne siano, perché c'è la salute spirituale di tanta gente". Così Papa Francesco, di ritorno dalla sua trasferta in Africa, su un possibile scisma nella Chiesa Cattolica americana. Parole ambivalenti, quelle di un Pontefice da tempo circondato e criti

Papa Francesco : "Xenofobia malattia come il morbillo" : Gianni Carotenuto Rispondendo alla domanda di un giornalista sull'aereo Papale di ritorno dal viaggio in Africa, Papa Francesco ha detto che "la xenofobia è una malattia, come il morbillo". E ha aggiunto: "Chi alza i muri rimarrà solo" Nazionalismi, populismi e paura del diverso sono da sempre tra i principali nemici di Papa Francesco. Il Pontefice, di ritorno dalla sua 31esima visita apostolica in Mozambico, Madagascar e Mauritius, ...

Papa Francesco in volo : "Non ho paura di uno scisma - ma prego che non ci sia" : Gli attacchi del cattolicesimo conservatore Usa e i rischi di uno scisma, che lui dice di “non temere”, pur pregando perché non ci sia, sapendo che a determinare tutto è ancora il Vaticano II, oltre alle infiltrazioni “dell’ideologia”. I pericoli della xenofobia, che è “una malattia, come il morbillo”, e fa sì che “chi alza muri resti solo”. L’allarme per ...

Vaticano - Socci e i vescovi rossi di Papa Francesco : "Alle elezioni sono una macchina di propaganda del Pci" : La Chiesa dovrebbe essere sempre la stessa, custodendo la verità rivelata (che è sempre la stessa) e guidando gli uomini all' eternità. Ma dal 2013 è diventata un' altra cosa da ciò che è stata per duemila anni. E, al seguito di Papa Bergoglio, anche i vescovi italiani sembrano essere passati dal Cu

Papa Francesco - pressioni sulla segreteria Pd per Giuseppe Conte premier : bomba di Luigi Bisignani : Secondo Luigi Bisignani, Giuseppe Conte "verrà messo a dura prova dalle scadenze legate all'introduzione dell'eutanasia, argomento incandescente per il Vaticano, anche perché Bergoglio e Parolin si aspettano molto da lui dopo che si sono esposti per la sua riconferma non solo col Quirinale, ma sopra

Madagascar - 1 milione di folla da Papa Francesco/ Video - "la vita nuova di Gesù" : Madagascar, Papa Francesco alla Messa con un milione di persone: Video streaming, la diretta del viaggio in Africa continua. 'La nuova vita di Gesù'

MADAGASCAR - Papa Francesco CON 1 MILIONE DI PERSONE/ Video - schiavitù e fede : PAPA FRANCESCO in MADAGASCAR, diretta Video streaming: un MILIONE di PERSONE alla Santa Messa in Africa, 'la peggior schiavitù è il vivere per se stessi'

Papa Francesco in Madagascar/ Diretta streaming "Non strumentalizziamo la religione" : Papa Francesco in Madagascar, Diretta video streaming: "Non strumentalizziamo la religione". Il monito del Santo Padre durante la messa

Papa Francesco : lottare corruzione e creare occupazione : Papa Francesco: lottare corruzione e creare occupazione. Vi incoraggio a lottare con forza e determinazione contro tutte le forme di corruzione

Papa Francesco : "La carenza di preti fa scegliere candidati immorali" : “Mi raccomando, state attenti, non lasciatevi ingannare dalla necessità del numero dei sacerdoti, prendere senza discernimento... Non so, credo che da voi non è tanto comune, ma in alcuni Paesi d’Europa è lamentevole. C’è la mancanza di vocazione e spinge il vescovo a prendere di qua, di qua, di là, senza vedere la vita com’era, e prendono i cacciati di altri seminari, i cacciati della ...

Papa Francesco in Africa mostra una Chiesa che non fa proclami - ma che salva la vita : Molto spesso si parla del tema della pace in modo astratto. Nel suo quarto viaggio in Africa, Papa Francesco ha voluto, invece, mostrare al mondo quali sono i frutti concreti che possono nascere, anche molto rapidamente, quando cessano i conflitti. A Maputo, capitale del Mozambico, primo dei tre Paesi dove si è recato Bergoglio, il Papa ha voluto visitare il centro Dream di Zimpeto realizzato nel 2002 dalla Comunità di Sant’Egidio. Si tratta di ...

Papa Francesco in Madagascar : la deforestazione “compromette il futuro del Paese” : “La vostra bella isola del Madagascar è ricca di biodiversità vegetale e animale, e questa ricchezza è particolarmente minacciata dalla deforestazione eccessiva a vantaggio di pochi; il suo degrado compromette il futuro del Paese e della nostra casa comune“: lo ha dichiarato Papa Francesco rivolgendosi alle autorità, i membri del Corpo diplomatico e i rappresentanti della società civile del Madagascar. “Come sapete, le foreste ...