One Piece | Stampede – rilasciato il primo teaser e data di uscita italiana

One Piece : STAMPEDE – IL FILM : Tratto dal manga più venduto al mondo, One PIECE festeggia i suoi 20 anni e salpa per l’Italia con una nuova e maestosa avventura cinematografica. I pirati più amati dai Millenials e dalla Generazione Z tornano sul grande schermo con la supervisione artistica del genio creativo Eiichiro Oda. L’uscita del FILM in Giappone, dove ha incassato oltre 5 miliardi di yen al botteghino, lo ha consacrato come l’anime più atteso degli ultimi anni. La più ...

One Piece : Pirate Warriors 4 includerà l'arco narrativo del Paese di Wa e torna mostrarsi in un nuovo trailer : Svelato solo due mesi fa nell'anime, il nuovo arco narrativo della serie One Piece comparirà in One Piece: Pirate Warriors 4. Dato che la storia del Paese di Wa è ancora in corso, il gioco includerà una rivisitazione originale dell'avventura. Lungi dal rovinare il divertimento, questo viaggio presenterà tutte le ambientazioni tipiche del Paese di Wa e vedrà la ciurma di Cappello di Paglia affrontare la più terribile e letale minaccia di ...

One Piece Pirate Warriors 4 - prova : Non è certo un mistero che la formula tipicamente orientale dei musou, nel panorama degli action game, sia controversa. Tra i non pochi estimatori della frenesia e dell'accessibilità degli scontri, e gli altrettanti detrattori di un sistema profondamente ripetitivo, il genere continua comunque a popolare il mercato. Con saghe come Dynasty Warriors e Warriors Orochi giunte ormai a ridosso della decina di capitoli, Omega Force ha saggiamente ...