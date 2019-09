ONE PIECE | STAMPEDE – IL FILM

Fonte : nerdgate

(Di venerdì 13 settembre 2019) Tratto dal manga più venduto al mondo, Onefesteggia i suoi 20 anni e salpa per l’Italia con una nuova e maestosa avventura cinematografica. I pirati più amati dai Millenials e dalla Generazione Z tornano sul grande schermo con la supervisione artistica del genio creativo Eiichiro Oda. L’uscita delin Giappone, dove ha incassato oltre 5 miliardi di yen al botteghino, lo ha consacrato come l’anime più atteso degli ultimi anni. La più grande esposizione mondiale di pirati, realizzata da pirati, un vero e proprio Festival. Luffy e il resto della Ciurma di Cappello di Paglia ricevono un invito da Buena Festa, noto come il Signore delle Festività. All’arrivo trovano un luogo pieno di padiglioni glamour e tantissimi pirati, compresi quelli della Peggiore Generazione. L’atmosfera del posto è elettrica. La sinossi ci catapulta immediatamente in quella sembra senza ombra di dubbio ...

Crunchyroll_PT : Roronoa Zoro ?????? ~?Anime: One Piece - lazvweeb : Oggi a scuola ho detto a tutti watch one piece - AkibaGamers : La celebre catena di abbigliamento giapponese UNIQLO apre il suo primo negozio in Italia, più precisamente a Milano… -