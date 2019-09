Oggi è il compleanno di Silvia Romano | il padre su Facebook | Tornerai tra le nostre

Pink compleanno Oggi - nobile gesto per famiglie colpite da uragano Dorian : compleanno Pink 8 settembre 2019, la cantante chiede un aiuto ai suoi fan oggi Pink compie 40 anni. Una carriera stellare, la sua, fatta di zero eccessi ma un di un numero impressionante di pezzi-bomba; una delle cantanti più famose al mondo, che non ha mai rischiato di finire nel dimenticatoio e che ha saputo […] L'articolo Pink compleanno oggi, nobile gesto per famiglie colpite da uragano Dorian proviene da Gossip e Tv.

Gli auguri della mamma di Beyoncé per il suo compleanno sono la cosa più dolce che leggerai Oggi : Queen Tina The post Gli auguri della mamma di Beyoncé per il suo compleanno sono la cosa più dolce che leggerai oggi appeared first on News Mtv Italia.

Buon compleanno Google! Oggi compie 21 anni : Buon compleanno Google, Oggi compie 21 anni: tanto è trascorso dal giorno in cui è stato fondato il noto motore di ricerca, che Oggi è diventato molto di più. Ha visto la luce in un garage della California, grazie al lungimirante lavoro di Larry Page e Sergey Brin. Il termine “google” deriva da “googol“, utilizzato in matematica per indicare il numero 1 seguito da cento zeri. Il dominio di Google è stato registrato il 15 ...

Torna attuale su WhatsApp la bufala su Adidas che regala scarpe per il compleanno Oggi 28 agosto : Ci sono numerose segnalazioni in Rete oggi 28 agosto sul fatto che sia Tornata la famosa bufala su Adidas. Mi riferisco al messaggio che certo non rappresenta un inedito su WhatsApp, secondo cui la multinazionale regala scarpe in occasione del suo ottantesimo compleanno. Si tratta a conti fatti di una fake news, come del resto è stato riportato nelle ultime ore anche da bufale.net, se pensiamo al fatto che l'azienda non abbia mai ideato nulla ...

Oggi è il compleanno di Hideo Kojima : Quest'Oggi Hideo Kojima, il celebre Game Designer dalla cui mente sono nati titoli amati da milioni di videogiocatori, compie gli anni.In particolare Hideo Kojima compie 56 anni, e per i fan che già non lo sapessero Kojima ha comunque voluto farlo sapere con un cinguettio: "Oggi compio 56 anni. Mia piacerebbe continuare a creare per il resto della mia vita".La frase dice tutto, ovvero esterna il profondo amore del game designer nei confronti del ...