Offende il carabiniere morto e torna a scuola | giustizia italiana e altri esseri

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 13 settembre 2019) Eliana Frontini, l’insegnante novarese che dopo la morte del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega aveva pubblicato un commento degno dei migliori haters, è stata riammessa a. Uno in meno e chiaramente con uno sguardo poco intelligente. Non ne sentiremo la mancanza“ aveva scritto su Facebook la docente, che si era affrettata a chiedere scusa per non aver riflettuto prima di pubblicare, e che dopo un mese ha fatto marcia indietro dicendo: Non sono stata io, ma mio marito“. Marito che, presumibilmente, non ha un impiego statale a rischio come quello della moglie. Le conclusioni, le deduzioni, possono essere molte, ma una fra tutte spicca sulle altre: la proprietà intellettuale di un profilo social è a carico del titolare del profilo stesso, e anche volendo credere alla nuova e ben ponderata versione della coppia, la domanda è: si può accettare di buon grado che un ...

