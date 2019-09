Nuovo anno scolastico | nuova attesa per gli ‘stagionali’ Maria è una di quelli

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2019)ha 53 anni, è laureata in Lettere, ha un dottorato di ricerca ed anche un post-dottorato di ricerca in archeologia, ha insegnato per alcuni anni all’Università ed una montagna di pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali. Da cinque anni insegna alle scuole medie, a Roma. Italiano, a volte. Altre, sostegno, ma anche Alternativa alla religione cattolica. E’ una precaria, anzi una supplente. “Ogniè la stessa storia. A settembre inizia l’. Ogni attenzione rivolta alle mail”, mi racconta. L’è naturalmente per una chiamata da qualche scuola. Le mail sono quelle inviate dai diversi istituti per segnalare che c’è un posto da coprire. Il problema è che i contratti sono a tempo determinato. Bene che vada fino al 30 giugno. Poi si va in disoccupazione fino all’successivo quando inizia il calvario. Di. ...

NicolaMorra63 : Questa è la sfida in tante parti del nostro paese. Istruzione e cultura sono i primi baluardi contro la #MAFIA. Ma… - robertosaviano : Quando il Primo Ministro parlava di 'un anno bellissimo', lo faceva in astratto. Così oggi se parla di 'nuovo umane… - insopportabile : Insegnanti, questo è per voi. Suvvia, iniziamo il nuovo anno con piglio deciso e #paroleostili. -