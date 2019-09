Nuovi episodi di NCIS 16 e FBI su Rai2 | anticipazioni di sabato 14 settembre

Al via Victoria 3 su LaF - i moti del 1848 nei Nuovi episodi : trama e new entry nel cast : Venerdì 13 settembre debutta Victoria 3 su LaF: nel bicentenario dalla nascita dell’iconica sovrana inglese che diede ad un'intera epoca storica il suo nome, la serie torna prima assoluta sul canale 135 di Sky con l'attesissima terza stagione. Tra i drammi in costume più amati degli ultimi anni, il nuovo capitolo della saga della regina Victoria, prodotto da Mammoth Screen e dalla scrittrice e sceneggiatrice Daisy Goodwin, si preannuncia ...

Finite le riprese di Sex Education 2 - i Nuovi episodi su Netflix a gennaio 2020? : Sex Education 2 sta per arrivare: l'ultimo ciak è già stato battuto e il cast ha partecipato anche al consueto "wrap party", la festa di fine riprese che celebra la conclusione dei lavori sul set. Ad annunciarlo è stato il cast della serie Netflix, che ha pubblicato un selfie sui social media per celebrare la fine della produzione: una foto che racchiude uno sguardo d'insieme su cast artistico e tecnico, tutti sorridenti ed entusiasti di ...

NCIS 16 e FBI in coppia su Rai2 al sabato dal 7 settembre : le anticipazioni dei Nuovi episodi : Traslocano al sabato sera NCIS 16 e FBI che da questa sera riprenderanno la loro corsa verso il gran finale. Come ogni anno, Rai2 ha deciso di cominciare la propria stagione televisiva proprio da dove l'aveva interrotta in vista della pausa estiva e così il pubblico si ritroverà davanti un'altra serata ad alta tensione con i crime e i problemi delle due serie a cominciare proprio da NCIS e dai suoi nuovi episodi della seconda metà di ...

NCIS Los Angeles 10 e S.W.A.T. 2 su Rai2 in coppia dal 6 settembre : anticipazioni e programmazione dei Nuovi episodi : Primo fine settimana crime dopo la pausa estiva per Rai2 che questa sera torna a riproporre in coppia NCIS Los Angeles 10 e S.W.A.T. 2 nel prime time del venerdì. Le novità non mancano così come i rocamboleschi inseguimenti, i casi e le questioni personali da risolvere per i nostri agenti che ripartiranno proprio da dove li avevamo lasciati e, in particolare, NCIS Los Angeles ripartirà dall'episodio numero 12 della decima stagione nella prima ...

NCIS LOS ANGELES 10/ Anticipazioni 6 settembre : novità in arrivo con i Nuovi episodi : NCIS Los ANGELES 10, Anticipazioni del 6 settembre 2019, in prima Tv su Rai 2. Duplice attacco terrorista per la squadra, un pericolo per la Nazione.

Harry Quebert : buon debutto della fiction di Canale 5 - stasera 3 settembre i Nuovi episodi : Ieri sera, lunedì 2 settembre, è andata in onda su Canale 5 la prima puntata della nuova serie thriller targata Mediaset "La verità sul caso Harry Quebert", con protagonista la star Patrick Dempsey, nei panni del romanziere Harry Quebert, accusato dell'omicidio della giovane Nola. La partenza della fiction è stata ottima e Canale5 è riuscita a vincere la gara degli ascolti con l'eterna rivale Rai 1. Dopo il successo dei primi episodi, questa ...

Anticipazioni Beautiful - Nuovi episodi : una tragedia annunciata : Beautiful, Anticipazioni 26-30 agosto: Bill rivuole Brooke Dopo ben tre settimane di pausa domani riprende la normale programmazione di Beautiful. Le Anticipazioni di Beautiful dal 26 al 30 agosto svelano che ci sarà ancora tensione tra Brooke e Ridge. All’udienza per l’affidamento di Will si susseguono le testimonianze. Ridge afferma che Thorne è un uomo in gamba che ama profondamente Katie e sarebbe un buon padre per Will. Liam ...

Life is Strange 2 : Nuovi dettagli sull’EPISODIO 4 : Il viaggio dei fratelli Diaz verso una nuova vita in Messico giunge a un punto di svolta nell’Episodio 4 di Life is Strange 2, “Faith”. La seconda stagione della pluripremiata serie di SQUARE ENIX External Studios e del team di Life is Strange di Raoul Barbet e Michel Koch alla DONTNOD Entertainment continua il 22 agosto 2019. Dopo essere stato ferito gravemente nella contea di Humboldt, in California, Sean si risveglia ...

Le prime foto di The Crown 3 col cast rinnovato : chi e cosa vedremo nei Nuovi episodi : A pochi giorni dall'annuncio del debutto, fissato per il prossimo 17 novembre, The Crown 3 si mostra al pubblico attraverso i suoi protagonisti, un cast totalmente rinnovato rispetto alle prime due stagioni per raccontare gli anni Sessanta e Settanta del regno di Elisabetta II. A regalare al pubblico un primo sguardo sulla nuova stagione della serie, di cui è stata appena annunciata l'uscita su Netflix il prossimo autunno, è un servizio su ...

Hudson & Rex su Rai 2 i Nuovi episodi domenica 18 agosto : Hudson & Rex anticipazioni episodi di domenica 18 agosto in prima serata su Rai 3 Prosegue l’appuntamento in prima serata con la prima stagione di Hudson & Rex serie tv canadese che riporta in vita il mito de Il Commissario Rex. La prima stagione è composta da 13 episodi anche se inizialmente erano 18 ma gli ultimi 5 sono stati lasciati per la seconda stagione. Protagonista è il detective Charlie Hudson interpretato da John ...

Station 19 due Nuovi episodi su Canale 5 mercoledì 14 agosto (dopo la Supercup) : Station 19 anticipazioni episodi in onda mercoledì 14 agosto su Canale 5 in seconda serata Prosegue l’appuntamento in seconda serata su Canale 5 con Station 19 lo spinoff di Grey’s Anatomy. mercoledì 14 agosto sono previsti due episodi della serie, il secondo e il terzo, l’appuntamento è per le 23:15 circa dopo la Supercoppa Europea che vedrà sfidarsi Liverpool e Chelsea rispettivamente vincitori di Champions League e Europa ...

Programmi TV di stasera - lunedì 12 agosto 2019. Su Canale 5 quattro Nuovi episodi di The Fix : The Fix - Robin Tunney e Adewale Akinnuoye-Agbaje Rai1, ore 21.25: Sister Act – Una Svitata in Abito da Suora Film del 1992, di Emile Ardolino, con Whoopi Goldberg, Harvey Keitel, Maggie Smith, Kathy Najimy. Trama: Deloris fa la cantante in un casinò di Las Vegas. Una sera assiste casualmente a un omicidio compiuto dal sua amante, il boss Vince La Rocca: diventa così una pericolosa testimone. La polizia, per salvaguardarne l’incolumità in ...

Beverly Hills 90210 streaming : dove vedere i Nuovi episodi reboot : Beverly Hills 90210 streaming. La serie tv cult torna dopo quasi 20 anni con una sorta di reboot con attori e personaggi originali. Ecco di seguito dove vedere gli episodi in streaming con i sottotitoli e in italiano. TUTTO SU #BH90210 Beverly Hills 90210 reboot quando inizia Le sei puntate inedite di BH90210 vanno in onda negli Stati Uniti il mercoledì a partire dal 7 agosto 2019 sul canale americano Fox. Sicuramente arriveranno anche in ...

Beverly Hills 90210 è tornato in onda su FOX USA il 7 agosto con 6 Nuovi episodi : In questi anni 2010 ci sono stati moltissimi remake e sequel inaspettati di serie tv del passato; e come finire in bellezza questa decade se non con un revival di "Beverly Hills 90210"? La storica serie tv, che ha debuttato in USA nel 1990 e si è conclusa nel 2000 (in Italia è andata in onda dal 1992 al 2001), è considerata tra i simboli degli anni '90 ed è stata colei che ha lanciato il genere 'teen drama': la prima incentrata totalmente su ...