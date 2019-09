Non ti affitto casa! Sono razzista e salviniana

Fonte : blogo

(Di venerdì 13 settembre 2019) Robecchetto con Induno è un piccolo comune della città metropolitana di Milano con poco meno di 5mila abitanti, di cui fa parte la frazione di Malvaglio. E proprio una dei suoi abitanti sta facendo molto parlare di sé in queste ore perché ha rifiutato in malo modo di affittare una casa a una ragazza pugliese di quasi 28 anni, Deborah Prencipe. Era ovviamente liberissima di farlo, ma a far discuterestate le parole che ha usato per esprimere il suo rifiuto:"Per me i meridionalimeridionali anche nel 4000, non solo nel 2000, ragione per cui ho frenato un pochettino. Per me i meridionali, i neri e i romlo stesso, iounaal 100 per cento. Quello che pensa lei proprio non mi interessa niente"Deborah aveva infatti preso accordi con la figlia della signora, ma a un certo punto la giovane ha cominciato a temporeggiare e infine ha detto che non se ne faceva più ...

SkyTG24 : 'Sono razzista e salviniana. Non affitto casa ai meridionali'. Una 28enne pugliese ha diffuso sui social l'audio ri… - repubblica : 'Sono razzista, sono di Salvini, non ti affitto casa perché sei meridionale' - Agenzia_Ansa : Non ti #affitto casa perché meridionale, #audio shock #ANSA -