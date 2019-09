NBA – Dennis Rodman e il tabù dell’omosessualità | “tanti gay nello sport | non abbiate

Fonte : sportfair

(Di venerdì 13 settembre 2019)prova a sdoganare ildell’omosessualità: il cestista ex Bulls chiede a gran voce più coming out degli atleti gay di qualsiasi disciplinaè sempre stato una persona sopra le righe. Il cestista ex Bulls è diventato famoso, oltre che per le sue straordinarie abilità difensive e a rimalzo, anche per la sua eccentricità. Aneddoti e storie si sprecano sulla sua vita, da quelle più divertenti a quelle più tristi (tentò anche il suicidio!). Intervistato da ESPN, ‘The Worm’ ha spiegato che una delle cose delle quali va più fiero rigurdante la sua carriera è quella di aver aiutato a dare risalto alla comunità gay: “una delle cose di cui sono più orgoglioso è stata la mia capacità di portare la causa della comunità gay in prima linea per quanto riguardo il latoivo. Ho realizzato anche una copertina dis ...

