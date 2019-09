Napoli | spogliatoi San Paolo Ancelotti amaro | Non ci si può ridurre all' ultimo

Klopp : «Gli spogliatoi a Napoli? Le immagini non erano belle - forse il video era vecchio. Mi fido della Uefa» : L’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ha risposto oggi in conferenza stampa alle domande dei giornalisti che gli chiedevano cosa pensasse della situazione degli spogliatoi del San Paolo dove loro saranno ospitati martedì per la partita di Champions “Penso che sarà la situazione sarà risolta per quando arriviamo. In realtà non lo so, ho sentito cose diverse a riguardo, ho visto delle foto ma non si trattava di uno streaming live, ...

Napoli – Dalla sfida con la Sampdoria agli spogliatoi del San Paolo - Ancelotti taglia corto : “argomento chiuso” : Carlo Ancelotti verso la sfida tra Napoli e Sampdoria: le parole del tecnico italiano alla vigilia della terza giornata di Serie A E’ tutto pronto per la terza giornata del campionato di Serie A. Saranno tre gli anticipi del sabato, tra i quali ci sarà anche la sfida tra Napoli e Sampdoria. Dopo le polemiche sugli spogliatoi del San Paolo, Carlo Ancelotti ha voluto chiudere oggi l’argomento in conferenza stampa: “San ...

Napoli - Ancelotti in conferenza : “Comunicato sugli spogliatoi?” il tecnico risponde così. E su Llorente… : “San Paolo? Stanno procedendo i lavori celermente. Speriamo che domani sia tutto a posto. Crediamo che sarà tutto ok. La mia esternazione è stata fatta col cuore. Quando arrivi al 10 settembre è ancora gli impianti non sono stati consegnati al Napoli è normale un po’ di agitazione. L’argomento è chiuso, domani avremo lo spogliatoio finito. Si poteva fare soltanto un po’ prima. Tralasciamo il discorso spogliatoio, ...

Napoli - De Laurentiis tuona sulla questione spogliatoi : “io li avrei rifatti in quindici giorni - non in tre mesi” : Il presidente del Napoli ha lanciato la sua stoccata sulla questione spogliatoi, sottolineando che avrebbe concluso i lavori in sole due settimane La polemica relativa agli spogliatoi del San Paolo non accenna a placarsi, l’ultimo ad intervenire a gamba tesa è Aurelio De Laurentiis, noto per non avere peli sulla lingua quando si tratta di esprimere le proprie idee. Intervenuto ad un evento, il numero uno del club azzurro ha ...

Napoli - De Laurentiis : “Spogliatoi? Va avanti così da 15 anni. Installammo i tornelli e non ce li pagarono” : “Non sono polemiche ma lamentele che sto esternando da 15 anni“. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, getta altra benzina sul fuoco in merito alla questione degli spogliatoi del San Paolo ancora non ultimati. “Pur non potendo da un punto di vista legislativo e legale sostituirmi al Comune nel fare i lavori – dice a Sky – per 15 anni ho continuato a fare manutenzione per molte parti dello stadio. ...

Napoli - Borriello : “San Paolo? Polemica strumentale. Ancelotti non ha visto gli spogliatoi” : “Noi siamo i proprietari dello stadio per cui abbiamo responsabilità relative. Mi spiace perché non mi sembra che Ancelotti sia stato avvistato al San Paolo negli ultimi mesi. Ha fatto dichiarazioni con occhi di altri. Ci rattrista un po’ perché è entrato in una Polemica che non c’è. I lavori sono stati fatti con i soldi pubblici e il Napoli non ha messo un euro. Si rispetti il Comune, i cittadini e si i soldi pubblici. In ...

Polemica aperta tra Napoli e Comune sugli spogliatoi del San Paolo : Polemica aperta tra il Napoli e le istituzioni per le condizioni degli spogliatoi dello stadio San Paolo. Dopo il comunicato firmato da Ancelotti

Assessore Borriello a Kiss Kiss : “Ritardo spogliatoi dovuto anche ad una variante a carico del Napoli…” : Borriello il ritardo nei lavori degli spogliatoi è anche del Napoli L’Assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss, riguardo la polemica sugli spogliatoi del San Paolo: “Il video del Napoli è vecchio. Facciamogli dire ciò che vogliono, ma domani sarà tutto pronto. L’unica variante del progetto concordato con il Napoli erano le vasche che hanno fatto ...

Il Telegraph : il Liverpool è stato informato che il loro spogliatoio a Napoli non ha subito lavori : Ha fatto il giro del mondo la polemica tra Ancelotti, e quindi il Napoli, e la ditta incaricata dei lavori di ristrutturazione degli spogliatoi. Ne hanno scritto tutti. Al punto che l’edizione on line del Telegraph ha oggi pubblicato un articolo in cui viene chiarito che il Liverpool – impegnato la prossima settimana a Napoli in Champions League – non sarà in alcun modo interessato dalla questione, perché i lavori hanno ...

Napoli - il video degli spogliatoi dopo la sfuriata di Ancelotti : "Ecco come sono ridotti" : All’indomani dello sfogo del tecnico Carlo Ancelotti sulle condizioni degli spogliatoi dello stadio San Paolo, con il tecnico che si è detto «indignato», il Napoli torna all’attacco. Il club partenopeo ha diffuso sul suo account Twitter un video del cantiere all’interno dell’impianto di Fuorigrotta,

E qualcuno ha pure dubitato delle parole di Ancelotti. Il Napoli posta su Twitter il video degli spogliatoi del San Paolo (VIDEO) : Dopo il comunicato di Ancelotti di ieri che denunciava lo stato di incompletezza degli spogliatoi del San Paolo e le risposte dei vari funzionari chiamati in causa che avevano contraddetto il tecnico, il Napoli fa chiarezza e posta il video dello stato dei locali su Twitter Queste le condizioni degli spogliatoi del Napoli dello stadio San Paolo, a 70 ore da #NapoliSampdoria, che hanno scatenato la reazione di @MrAncelotti contro Regione, Comune ...

Napoli-Sampdoria - Ancelotti esplode : “Spogliatoi indecenti”. Sarà 4-4-2 - Lozano-Mertens in attacco : NAPOLI SAMPDORIA PROBABILI FORMAZIONI- Il Napoli si prepara alla prima sfida casalinga della stagione, match in programma sabato alle 18:00 contro la Sampdoria. Ad accendere la vigilia del match ci ha pensato Carlo Ancelotti, il quale ha sbottato duramente contro l’organizzazione dei lavori del San Paolo e sull’attuale condizione degli spogliatoi dello stadio azzurro: “Ho […] L'articolo Napoli-Sampdoria, Ancelotti ...

Napoli - prima lo sfogo di Ancelotti e ora il VIDEO degli spogliatoi : condizioni pietose a 70 ore dal match con la Sampdoria : Il club di De Laurentiis ha pubblicato sui propri canali social un VIDEO in cui si notano le condizioni pietose in cui versano gli spogliatoi del San Paolo a poche ore dal match con la Sampdoria Carlo Ancelotti ieri ha espresso tutta la propria indignazione per le condizioni in cui versano gli spogliatoi del San Paolo, non ancora consegnati dal Comune di Napoli nonostante l’imminenza degli impegni degli azzurri con Sampdoria e ...

Napoli - De Magistris : “Spogliatoi del San Paolo? E’ competenza della Regione” : “Lo spogliatoio del Napoli è a carico delle Universiadi. Basile si è preso l’impegno: entro sabato sarà messo in regola”. Così il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, a proposito della polemica sulle condizioni degli spogliatoi dello stadio San Paolo innescate dalle dure parole del tecnico della squadra azzurra Carlo Ancelotti. “Questa situazione non può che mettere in evidenza le competenze”, ha spiegato ai ...