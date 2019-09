Napoli | lite sullo stadio San Paolo | il retroscena della convenzione

Napoli - lite condominiale finisce a coltellate : un arresto : Giorgia Baroncini Un 26enne incensurato dovrà rispondere di tentato omicidio aggravato. La vittima è ricoverata in prognosi riservata al Cardarelli Prima la lite condominiale, poi l'accoltellamento. I carabinieri di Napoli hanno arrestato un 26enne incensurato, residente nell'area di Pizzofalcone, che ora dovrà rispondere di tentato omicidio aggravato. Mentre stava effettuando alcune consegne per l'azienda per cui lavora, il giovane ...