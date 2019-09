MotoGp – Quartararo ci scherza su | “io la ‘bega’ di Valentino Rossi? Mi hanno spiegato

MotoGp – Valentino Rossi sorride dopo le FP2 : “Yamaha forti a Misano! Quartararo? Una bega… simpatica” : Valentino Rossi sorride dopo le Fp2 di Misano: il pilota di Tavullia sottolinea la forza della Yamaha e scherza sulla definizione di ‘bega’ di Quartararo Venerdì positivo per le Yamaha sul circuito di Misano. Maverick Vinales chiude primo la sessione di FP2 davanti a Quartararo, mentre Valentino Rossi è 4° alle spalle dell”intruso’ Marquez sulla Honda. Nonostante la 4ª posizione, Valentino Rossi sente di poter ...

MotoGp - risultato FP1 GP San Marino 2019 : Quartararo si conferma un fulmine a Misano - Marquez e Viñales a caccia : La prima sessione di prove libere del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2019 della MotoGP ha confermato le sensazioni già trovate dieci giorni fa durante i test qui al Misano World Circuit Marco Simoncelli di un asfalto che ha perso un po’ di grip rispetto alla passata stagione. Il miglior tempo è stato stabilito dallo scatenato francese Fabio Quartararo che è sceso con la sua Yamaha Petronas fino al 1:33.153, molto più ...

MotoGp – Marquez e quella stoccata a Valentino Rossi : “Quartararo guida la Yamaha meglio di tutti… e non ha esperienza” : Marc Marquez si presenta a Misano con una leggera vena polemica: il pilota spagnolo pone l’attenzione su Fabio Quartararo, a suo dire il più pericoloso dei rivali, snobbando l’idolo di casa Valentino Rossi Marc Marquez arriva a Misano con 78 punti di vantaggio su Dovizioso e la convinzione di non voler strafare su una pista che, nonostante il suo sconfinato talento, sarà piuttosto ostica a causa del tifo nettamente contrario. ...

MotoGp – Dalla bega Quartararo alle novità Yamaha - Valentino Rossi svela : “ecco cosa sarà importante per capire se avrò la voglia di continuare dopo il 2020” : Valentino Rossi a 360 gradi a Misano: il Dottore tra forti emozioni ed importanti novità alla vigilia del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini I tifosi italiani della MotoGp sono pronti per assistere al Gp di San Marino e della Riviera di Rimini, il vero Gp di casa di Valentino Rossi. Il Dottore ha iniziato la sua settimana coronando un suo grande sogno, avendo l’opportunità di guidare la sua M1 in strada, Dalla sua Tavullia ...

MotoGp – Miller spiazza Quartararo con un colpo a sorpresa… nelle parti intime : la scena è esilarante [VIDEO] : Jack Miller sorprende Fabio Quartararo con un colpo improvviso nelle parti intime: scene esilaranti alla vigilia del Gp di San Marino Misano si prepara ad accogliere i piloti della MotoGp per il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. In Italia si respira già aria di gara, con tanti pre-event che hanno arricchito la settimana del Gp sammarinese. Se Valentino Rossi ha sfrecciato per le vie di Tavullia sulla sua M1, Fabio Quartararo è ...

MotoGp – Quartararo incontra i giocatori della Juventus : “giornata fantastica” [VIDEO] : Fabio Quartararo ospite della Juventus: giornata in bianconero per il francese del Team Petronas in vista del Gp di San Marino E’ tutto pronto a Misano per il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. Tanti eventi hanno impreziosito la settimana di gara di Misano, dalla sfilata in M1 di Valentino Rossi per le vie di Tavullia ad uno speciale incontro di Fabio Quartararo sui campi da calcio. Il giovane pilota francese del Team ...

MotoGp – Il tatuaggio dal significato misterioso e la sfida in pista con Valentino Rossi - Quartararo svela : “e pensare che lo aspettavo ore per un autografo” : Quartararo, i risultati migliori di Valentino Rossi e la rivalità con Marc Marquez: il giovane francese sempre più al top Fabio Quartararo è di certo il rookie of the year della stagione 2019 di MotoGp. Il giovane francese del Team Petronas è riuscito a mettersi in mostra, ottenendo risultati speciali in qualifica e battagliando in gara con i migliori, mettendo in difficoltà campioni del calibro di Marquez, Dovizioso e Rossi. Lapresse Il ...

MotoGp - incidente Dovizioso-Quartararo a Silverstone : svelati i clamorosi dati degli air-bag dei piloti : L’azienda che fornisce gli air-bag ai due piloti ha reso noti i dati relativi all’incidente avvenuto a Silverstone subito dopo il via Andrea Dovizioso e Fabio Quartararo si sono ormai messi alle spalle l’incidente di Silverstone, avvenuto subito dopo la partenza. Il pilota francese e quello italiano sono stati entrambi ricoverati in ospedale per monitorare la situazione in seguito ai colpi presi sull’asfalto, ...

MotoGp – Terminati i test a Misano : Quartararo comanda il Day-2 davanti a Petrucci - Rossi chiude 4° [TEMPI] : Il pilota del SIC Petronas piazza il miglior tempo nella seconda giornata di test a Misano, precedendo Danilo Petrucci e Morbidelli Fabio Quartararo chiude davanti a tutti la seconda giornata di test a Misano, sfiorando clamorosamente il record della pista di Jorge Lorenzo. AFP/LaPresse Il francese del team SIC Petronas ferma il crono sull’1:31.639, fermandosi a dieci millesimi fatto segnare dal maiorchino nel 2018 in sella alla ...

MotoGp - Petrucci condizionato dall’incidente tra Dovizioso e Quartararo : “sono rimasto all’esterno e…” : Il ternano ha parlato al sito ufficiale della Ducati dopo il Gp di Silverstone, chiuso al settimo posto dietro Crutchlow Settima posizione per Danilo Petrucci nel Gp di Silverstone, un risultato non proprio esaltante per il ternano, protagonista di una gara incolore sul circuito inglese. AFP/LaPresse A condizionare la prestazione di Petrux ci si è messo l’incidente tra Dovizioso e Quartararo, episodio che ha costretto il pilota della ...