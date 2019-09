Morto Charlie Cole | il fotografo delle proteste di Piazza Tienanmen

Fonte : fanpage

(Di venerdì 13 settembre 2019) Èa Bali, in Indonesia, il grandeamericano. Aveva 64 anni ed era stato uno dei quattro fotografi che era riuscito a immortalare il famoso "Tank Man" durante ledel 1989 a Pechino, in: lo scatto mostra un uomo disarmato che in piedi e solo si contrappone a una colonna di carri armati.

