Morti su lavoro | in Italia aumentano | sono 3 al giorno Strage negli ultimi 7 mesi | 599

Morti sul lavoro - è un 2019 da record ed è ora di dire basta : I quattro sikh annegati in una vasca di liquami nell’Oltrepo pavese non sono che gli ultimi di 621 decessi sul luogo di lavoro, nei primi otto mesi del 2019. Cifre da record, dopo quelle altrettanto elevate degli ultimi anni. Un caso? No, il risultato di un Paese che si dimentica di chi fa lavori umili. Il prezzo della nostra cattiva coscienza di cittadini e consumatori.Continua a leggere

Il 2019 rischia di essere il peggiore degli ultimi anni per Morti sul lavoro : Uno dei peggiori anni per quanto riguarda le morti sul lavoro. Il 2019, fino ad ora, sta registrando un possibile nuovo aumento degli incidenti rispetto al 2018, che aveva già segnato un rialzo di oltre il 6% di 'morti bianche rispetto all'anno precedente. Lo scorso anno le denunce di infortunio con esito mortale sono state - secondo dati Inail - 1.218, contro le 1.148 del 2017 e le 1.154 del 2016. Ma nei primi sette mesi di quest'anno ...

Pavia - quattro Morti sul lavoro in un'azienda agricola : sono annegati tutti in una vasca : Incidente in un'azienda agricola di Arena Po (Pavia): quattro persone di origine indiana sono morti annegati in una vasca di decantazione dei liquami. Due corpi sono stati recuperati in breve tempo, per gli altri due è stato necessario svuotare la vasca

Tragedia sul lavoro - 4 Morti : annegati in una vasca di fertilizzanti : E’ di quattro morti il bilancio dell’incidente avvenuto oggi attorno alle 12.30 in un’azienda agricola di Arena Po, in provincia di Pavia. In un primo momento si era sperato di salvare due operai dati per dispersi. Le vittime, secondo quanto emerge da una prima e ancora incompleta ricostruzione, sarebbero annegate in una vasca piena di compostaggio di fertilizzanti. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per completarne lo ...

Infortuni : Fratoianni - ‘i Morti sul lavoro sono vera emergenza del Paese’ : Milano, 12 set. (AdnKronos) – “Non ci sono parole per l’ennesimo drammatico episodio di strage di Stato. Altri 4 morti da aggiungere ad una lista ormai lunghissima”. A dirlo è Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana dopo i quattro morti di oggi in provincia di Pavia. “Qualcuno spieghi al ministro dell’interno del precedente governo – prosegue il parlamentare di Leu – che questa è la vera ...

Infortuni : Catalfo - ‘da governo massimo impegno a lotta contro Morti lavoro’ : Roma, 12 set. (Adnkronos) – “Il governo si impegnerà al massimo nel contrasto alle morti sul lavoro. La prossima settimana con Inail e Inl aprirò un tavolo per avviare il piano straordinario di prevenzione e sicurezza già inserito nel programma di governo. E’ mia intenzione coinvolgere anche le parti sociali e gli attori istituzionali della sicurezza sul lavoro. E’ necessario che le norme sulla prevenzione degli ...

