Monza | Galliani | «Vogliamo rendere il brand internazionale»

Monza a Firenze in Coppa Italia - Galliani : “Il nostro obiettivo? Tornare qui fra 24 mesi in campionato” : “Con il Monza strada ne abbiamo fatta fino ad oggi però dobbiamo farne ancora tanta perché il nostro obiettivo, quello mio e del presidente Berlusconi, è Tornare qui a Firenze fra 24 mesi in campionato“. Queste le parole dell’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani a margine della sfida di Coppa Italia al Franchi contro la Fiorentina da poco iniziata. Galliani: “Caso Icardi? Nel calcio c’è troppo maschilismo. ...

Progetti ambiziosi per il Monza - Galliani non si nasconde : “vogliamo arrivare in Serie A tra due anni” : L’amministratore delegato del Monza ha parlato prima della sfida di Coppa Italia tra la Fiorentina e la formazione brianzola L’obiettivo è chiaro, portare il Monza in Serie A nel giro di due anni. Adriano Galliani non si nasconde, esprimendo le proprie ambizioni senza remore a pochi minuti dal match di Coppa Italia con la Fiorentina, in programma al Franchi. LaPresse/Claudio furlan L’ad della società brianzola ha ...

Il Monza di Berlusconi sfida il Benevento di Inzaghi - Galliani : 'Non sentirò Pippo' : Dopo il brillante debutto di domenica scorsa in Coppa Italia contro l'Alessandria, il Monza si sta preparando per la difficile sfida del Vigorito contro il Benevento. La partita avrà un sapore speciale per Silvio Berlusconi (patron del Monza), Adriano Galliani, Cristian Brocchi (allenatore del Monza) e Filippo Inzaghi, tecnico dei sanniti: i quattro sono legati da un ottimo rapporto che si è costruito negli anni vincenti del Milan. ''Con Filippo ...