Mondiali Basket 2019 – Team USA | Jerry Colangelo attacca | “molti forfait dopo averci

24-32 CREEK! E l'Australia continua nel suo tentativo, è a +8! 24-30 LANDALE! Prova la fuga l'Australia! 24-27 Riprende a segnare dalla media Rubio! 22-27 La vera ovazione però la merita Patty Mills, 8 punti per lui, penetrazione e time out chiamato da Scariolo con 6'15"

TOP SCORER – SPAGNA: J. Hernangomez 8; AUSTRALIA: Dellavedova 6 22-21 Sergio Llull! LA tripla DA NOVE METRI! Con un ottimo blocco di Juancho Hernangomez per chiudere il primo quarto! Scambio di palle perse a dir poco rivedibili di entrambe le squadre, con 5″4 sul cronometro l'ultimo tiro del primo

11-9 Replica da tre di Chris Goulding! 11-6 Tripla DIRETTAmente dalla ricezione sulla rimessa: Juancho Hernangomes on fire! Si ferma il gioco perché sul successivo tocco di Landale che manda fuori il pallone ci sono da risistemare i cronometri 8-6 Lacrima dalla media di Mills, tre giri sul ferro del pallone e

9:40 Questi i roster delle due formazioni impegnate oggi SPAGNA 1 Quino Colom (1988, 196 cm) – play, Valencia (Spagna) 5 Rudy Fernández (1990, 194 cm) – ala piccola, Real Madrid (Spagna) 8 Pau Ribas (1987, 197 cm) – play, Barcellona (Spagna) 9 Ricky Rubio (1990, 194 cm) – play, Phoenix Suns

Argentina-Francia – Il programma delle semifinali Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Semifinale dei Mondiali di basket 2019 tra Argentina e Francia, che va a completare il quadro delle finaliste iridate. L'Argentina, dopo l'impresa compiuta con la Serbia, spera in un'altra pagina di storia, per dimostrare che l'epoca

L'analisi delle semifinaliste – Le statistiche dei quarti di finale Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Spagna-Australia, prima Semifinale dei Mondiale di basket 2019. Una sfida affascinante e che promette grande spettacolo. Le Furie Rosse si presentano a questa Semifinale dopo la vittoria con la

Basket - Mondiali 2019 : Scola e Campazzo per continuare il sogno argentino - la Francia vuole la sua prima finale : Doveva essere Serbia-Stati Uniti ed invece la seconda semifinale dei Mondiali di Basket è Argentina-Francia. Proprio le due squadre che hanno realizzato le grandi sorprese/imprese dei quarti di finale si trovano di fronte per giocarsi l’accesso all’ultimo atto della rassegna iridata in terra cinese. Il capolavoro con la Serbia è ancora nella mente e nel cuore dei tifosi argentini e anche della stessa squadra, che vuole ritornare in ...

Basket - Mondiali 2019 - prima semifinale : Spagna per tornare sul podio iridato dopo 13 anni - Australia per entrare nella storia : La prima semifinale dei Mondiali di Cina 2019 sarà quella che si giocherà alle 10 ora italiana tra Spagna e Australia. nella seconda fase a gironi gli iberici di Sergio Scariolo, dopo aver vinto con qualche patema d’animo di troppo il raggruppamento della prima fase, per cominciare hanno eliminato l’Italia e poi hanno ridimensionato la Serbia, quella che era considerata la grande favorita del torneo, conquistando il diritto ad affrontare ...

Australia-Spagna oggi - Semifinale Mondiali Basket 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv : oggi (13 settembre) andranno in scena le semifinali dei Mondiali di basket 2019. Nella prima si giocheranno le loro carte Australia e Spagna, due squadre che arrivano a questo punto della competizione ancora imbattute e cercheranno l’approdo in finale dove in palio c’è il titolo iridato. La Spagna si è mostrata in tutta la sua forza ed esperienza a partire dalla partita con l’Italia, un vero trampolino di lancio per le vittorie con ...

Basket - Mondiali 2019 oggi (13 settembre) : orari semifinali - canali tv - streaming e programma : E’ il giorno delle semifinali ai Mondiali di Cina 2019: alla Wukesong Arena di Pechino andranno in scena prima Spagna-Australia e poi Argentina-Francia. Gli iberici di Sergio Scariolo, dopo aver eliminato l’Italia e battuto la Serbia nella seconda fase a gironi, hanno regolato per 90-78 la Polonia nei quarti di finale e ora cercano quel podio iridato che manca loro dal titolo conquistato nel 2006. Coach Andrej Lemanis ha invece portato gli ...

Argentina-Francia oggi - Semifinale Mondiali Basket 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv : Argentina-Francia, benché sia la Semifinale della parte alta dei Mondiali di basket 2019, nei fatti sarà la seconda a giocarsi in quel di Pechino. Se il mondo, dopo i risultati della seconda fase, si aspettava la supersfida tra Serbia e Stati Uniti, è stato smentito completamente dall’orgoglio dell’Albiceleste e dalla grande solidità dei transalpini. La formazione allenata da Sergio Hernandez potrebbe tornare in una finale mondiale ...

Mondiali Basket 2019 – Disfatta USA - Myles Turner tuona : “noi ci siamo sacrificati quando altri si sono tirati indietro” : Stati Uniti eliminati dalla Francia e costretti alla finale del 7°-8° posto dal ko contro la Serbia: Myles Turner difende i compagni e, con orgoglio, punta il dito contro i critici Sconfitti da una Francia straordinaria, battuti da una Serbia ferita nell’orgoglio per il piazzamento 5°-6° posto e condannati a giocare l’ultima partita della competizione contro la Polonia con in palio la 7ª piazza. I Mondiali di Basket 2019 degli ...

Basket - Mondiali 2019 : le statistiche dei quarti di finale. Argentina la migliore nei tiri dal campo - Mitchell top scorer : Al termine dei quarti di finale dei Mondiali di Cina 2019 vediamo qualche numero delle sfide tra le migliori otto della rassegna iridata. Per quanto riguarda le statistiche di squadra, l’unica a tirare con più del 50% dal campo è stata l’Argentina col 53,7% e questo è stato indubbiamente uno dei fattori che ha permesso la sorprendente vittoria contro la Serbia. I sudamericani sono stati i migliori anche nel tiro da due (60%) e in quello da tre ...

Basket - Mondiali 2019 : Stati Uniti sconfitti anche dalla Serbia nella semifinale per il 5° posto - Team USA mai così male nella storia : E’ un altro giorno buio per Team USA ai Mondiali di Basket di Cina 2019: a Dongguan, gli uomini di Gregg Popovich, dopo aver perso contro la Francia il treno delle medaglie, finiscono per soccombere anche contro la Serbia, l’altra favorita della vigilia, per 94-89 nella semifinale del tabellone per il 5°-8° posto. La conclusione dell’avventura a stelle e strisce parlerà di un settimo oppure ottavo posto, il peggiore in ...