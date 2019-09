Mondiali Basket 2019 – Andrew Bogut è una furia! Gesto dei soldi verso gli arbitri e

LIVE Argentina-Francia basket - Semifinale Mondiali in DIRETTA : vantaggio argentino all’intervallo (39-32) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE IL SECONDO QUARTO! Si chiude con la magia di Campazzo e con l’Argentina avanti di sette punti all’intervallo. Tredici punti di Scola e otto di Campazzo, dall’altra parte nove punti di Fournier. 39-32 CAMPAZZOOOOOOOOOOO! Tripla incredibile sulla sirena del secondo quarto. 36-32 Schiacciata in solitaria di Delia. 40 secondi alla fine. 34-32 Ntilikina con la specialità ...

LIVE Argentina-Francia basket - Semifinale Mondiali in DIRETTA : vantaggio argentino a metà secondo quarto (29-24) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 32-27 1/2 di Gobert dalla lunetta. Problemi ad una caviglia per Deck che è costretto ad uscire dal campo. 32-26 1/2 per uno Scola già da 13 punti e 8 rimbalzi. 31-26 Ancora arresto e tiro vincente di Ntilikina. 31-24 Due liberi consecutivi di Scola. 29-24 Campazzo vola in contropiede e Deck chiude. Timeout immediato di Collet. 27-24 Arresto e tiro di Laprovittola. Cinque minuti ...

LIVE Argentina-Francia basket - Semifinale Mondiali in DIRETTA : super inizio di Scola (10-5) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19-14 Deck con il giro e tiro in sottomano. 17-14 Fournier con un bel canestro in penetrazione. Francia che si affida ai suoi leader. 17-12 Dentro anche il libero supplementare. Tre minuti alla fine del primo quarto. 16-12 Ancora un grandissimo Luis Scola! Segna con il fallo di Labeyrie. 14-12 La tripla ancora di Labeyrie. La Francia trova punti a sorpresa dalla panchina. 14-9 Magia di De Colo ...

LIVE Argentina-Francia basket - Semifinale Mondiali in DIRETTA : si comincia! In palio la finale contro la Spagna : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.55: E’ il momento della presentazione delle due squadre e degli inni nazionali. 13.48: Argentina e Francia si sono affrontate ai Mondiali per la prima volta nell’edizione inaugurale della rassegna iridata a Buenos Aires nel lontano 1950. Vinsero gli argentini e che conquistarono anche il loro primo ed ultimo oro. Il secondo incontro in un Mondiale è stato 56 anni dopo, ...

LIVE Argentina-Francia basket - Semifinale Mondiali in DIRETTA : Scola e Campazzo contro Gobert e Fournier. Transalpini favoriti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.37: contro la Serbia si è comunque vista una prova di squadra eccezionale, anche se va rimarcata la prestazione di Facundo Campazzo, il regista, il creatore di gioco, l’inventore di questa fantastica Argentina. 13.35: Luis Scola, a 39 anni, sta disputando una rassegna straordinaria, viaggiando ad oltre diciassette punti e sette rimbalzi. essendo anche il migliore contro la Serbia con ...

LIVE Argentina-Francia basket - Semifinale Mondiali in DIRETTA : Scola e Campazzo per continuare a sognare - i francesi per la prima finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Argentina-Serbia – Stati Uniti-Francia – Il programma delle semifinali Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Semifinale dei Mondiali di basket 2019 tra Argentina e Francia, che va a completare il quadro delle finaliste iridate. L’Argentina, dopo l’impresa compiuta con la Serbia, spera in un’altra pagina di storia, per dimostrare che l’epoca ...

RISULTATI Mondiali Basket 2019/ Diretta live score : Spagna in finale all'overtime! : RISULTATI MONDIALI BASKET 2019, Diretta live score semifinali: Spagna Australia dà la vittoria a Scariolo, 95-88, ma solo dopo due supplementari.

Basket - Mondiali 2019 : la Spagna è in finale! Battuta l’Australia dopo due supplementari : La Spagna è in finale ai Mondiali 2019 di Basket. L’ennesimo capolavoro della squadra di Sergio Scariolo arriva dopo una pazzesca vittoria contro l’Australia per 95-88 dopo due tempi supplementari. Una partita emozionante e che alla fine è stata decisa dai campioni veterani della Spagna, con gli australiani, rimasti aggrappati a Patty Mills, che si sono arresi solo al suono dell’ultima sirena. E’ una partita leggendaria ...

Mondiali Basket 2019 – Il cuore della Spagna non smette mai di battere : Australia ko dopo 2 overtime - la Roja è in finale : La Spagna conquista l’accesso alla finale dei Mondiali di Basket 2019: la Roja batte l’Australia dopo due overtime dimostrando qualità e solidità mentale fuori dal comune I Mondiali di Basket 2019 hanno la loro prima finalista. Una Spagna stupenda, per talento e solidità mentale davvero fuori dal comune, supera un’Australia grintosa e battagliera con il punteggio di 95-88. Aussie avanti per tutta la partita, con gli spagnoli a giocare il ...

Mondiali Basket 2019 – Team USA - Jerry Colangelo attacca : “molti forfait dopo averci promesso di giocare. Lo ricorderemo” : Jerry Colangelo punta il dito contro i giocatori che avevano dato la loro promessa di giocare al Mondiale e poi si sono tirati indietro: un comportamento che verrà ricordato in vista dei prossimi impegni della nazionale Il Team USA aveva inizialmente selezionato 35 giocatori per il roster da presentare ai Mondiali di Basket 2019, ma a causa di un’incredibile numero di rifiuti, per i più disparati motivi (molti dei quali per dare priorità ...

LIVE Spagna-Australia basket - Semifinale Mondiali in DIRETTA : 24-32 - prove di fuga degli aussie a metà secondo quarto! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA Semifinale FRANCIA-ARGENTINA DALLE 14.00 24-32 CREEK! E l’Australia continua nel suo tentativo, è a +8! 24-30 LANDALE! Prova la fuga l’Australia! 24-27 Riprende a segnare dalla media Rubio! 22-27 La vera ovazione però la merita Patty Mills, 8 punti per lui, penetrazione e time out chiamato da Scariolo con 6’15” ...

LIVE Spagna-Australia basket - Semifinale Mondiali in DIRETTA : 22-21 - tripla sulla sirena del primo quarto di Sergio Llull! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA Semifinale FRANCIA-ARGENTINA DALLE 14.00 TOP SCORER – SPAGNA: J. Hernangomez 8; AUSTRALIA: Dellavedova 6 22-21 Sergio Llull! LA tripla DA NOVE METRI! Con un ottimo blocco di Juancho Hernangomez per chiudere il primo quarto! Scambio di palle perse a dir poco rivedibili di entrambe le squadre, con 5″4 sul cronometro l’ultimo tiro del primo ...

LIVE Spagna-Australia basket - Semifinale Mondiali in DIRETTA : si parte a Pechino - aussie per la storia - iberici per tornare in finale dopo 13 anni! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA Semifinale FRANCIA-ARGENTINA DALLE 14.00 11-9 Replica da tre di Chris Goulding! 11-6 Tripla DIRETTAmente dalla ricezione sulla rimessa: Juancho Hernangomes on fire! Si ferma il gioco perché sul successivo tocco di Landale che manda fuori il pallone ci sono da risistemare i cronometri 8-6 Lacrima dalla media di Mills, tre giri sul ferro del pallone e ...