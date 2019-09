Fonte : quotidianodiragusa

(Di venerdì 13 settembre 2019)in, 20enne, già noto alle Forze dell'Ordine,dai Carabinieri

quotidianodirg : Modica, spaccia droga in pieno giorno in corso Umberto: arrestato: Modica, spaccia in pieno giorno a Corso Umberto,… -