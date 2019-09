“Mission Microplastics 2019” | EMBL e Tara Foundation insieme per la salvaguardia della

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 13 settembre 2019) Da oltre dieci anni, il Laboratorio europeo di biologia molecolare () affianca laOceannelle attività di ricerca sugli oceani volte alla tutelavita del nostro pianeta. Durante le sue spedizioni, la golettaha raccolto piccole particelle di plastica in quasi tutte le sue reti. Prendendo ispirazione da questo fenomeno crescente, l’ultimo progettoOcean”, si pone l’obiettivo di studiare la natura e l’origine dell’inquinamento da microplastiche in Europa attraverso un’attività di campionamento presso gli estuari di 10 tra i principali fiumi di sei paesi Europei (Francia, Germania, Spagna, Italia, Regno Unito e Portogallo), fra cui il Tevere.è uno dei principali partner scientifici delle diverse missioni dinonché il luogo dove è nata l’idea guida per la precedente missione di ricercaOceans ...

