Miss Italia Carolina Stramare insulti via social per il fidanzato

Alba Parietti : Punita quando dissi che Denny Méndez non era l’ideale come Miss Italia : Ospite del programma “ Detto Fatto”, Alba Parietti ha chiesto scusa per aver detto, nell’edizione di Miss Italia in cui vinse Denny Méndez, che la ragazza dominicana naturalizzata Italiana non avrebbe dovuto vincere perché non rappresentava l’ideale di bellezza Italiano. Ieri, durante la prima puntata di 2Detto Fatto", alla domanda se si fosse mai pentita di certe sue uscite in passato, la Parietti ha risposto che “più che pentita, diciamo che ...

Martina Colombari in bikini - è ancora Miss Italia a 44 anni : primo piano sul Lato B è da svenire : La 44enne Martina Colombari sembra davvero aver trovato l'elisir di lunga giovinezza. Pizzicata dai paparazzi di Oggi a Forte dei Marmi, con il marito Alessandro Costacurta e il figlio Achille, l'ex Miss Italia esibisce un fisico statuario, tonico, e un Lato B che fa girare letteralmente la testa. L

Massacrato di insulti il fidanzato di Miss Italia : Secondo i fan della reginetta di bellezza, Alessio Falsone non sarebbe all'altezza di una Miss e sui social lo ricoprono d’insulti. Lui, però, si difende davanti alle telecamere. Non c’è modo di scappare ai leoni da tastiera che, spesso guidati dall’invidia e dall’insoddisfazione, individuano ogni giorno un nuovo bersaglio. Ne è stato vittima anche il fidanzato di Miss Italia 2019, Carolina Stramare, che è stato letteralmente preso di mira dagli ...

Team multidisciplinare italiano in Missione in Nepal per osservare i cambiamenti climatici : “Raccogliere da vicino evidenze dei cambiamenti climatici ed ambientali, attraverso racconti e osservazione diretta, analizzare zone del Pianeta che rischiano di “scomparire” perché minacciate anche dall’azione dell’uomo, sono gli obiettivi principali della spedizione nella regione del Mustang in Nepal che avrà inizio con partenza dall’Italia ed esattamente da Roma, Domenica 22 Settembre. Incontreremo Luigi Fieni, restauratore e fotografo ...

Miss Italia - Carolina Stramare accusata di aver vinto grazie a Giulia De Lellis : Ci sarebbe qualche ombra sull’elezione della nuova Miss Italia, Carolina Stramare. A lanciare la polemica per primo, è stato il sito Dagospia, che ha sottolineato la presunta vicinanza della nuova reginetta di bellezza ad Alex Pacifico, manager delle famose influencer Giulia De Lellis e Giulia Salemi, sottintendendo che la bellissima Miss Lombardia abbia raggiunto la vittoria anche grazie alla sua frequentazione con personaggi già famosi. Il ...

Eros Ramazzotti - il messaggio privato a Miss Italia Carolina Stramare. "È un po' troppo maturo per me" : "Non ci potevo credere, si è congratulato per il titolo", ha raccontato la neo eletta Miss Italia Carolina Stramare, in un intervista a Leggo. Ad essersi complimentato con la più bella d'Italia sarebbe stato, attraverso un messaggio privato su Instagram, proprio Eros Ramazzotti. Leggi anche:Vieni da

L’ex ministro Tria rivendica : “Abbiamo salvato l’Italia dal comMissariamento” : Giovanni Tria, ex ministro dell'Economia, rivendica quanto fatto dal suo governo: "Abbiamo salvato l'Italia dal commissariamento". E spiega che gli impegni presi in quel frangente con l'Ue sono stati pienamente condivisi da tutto il governo, a partire da Movimento 5 Stelle e Lega, con una decisione collegiale.Continua a leggere

Sbarchi - migranti secondari e Missione Sophia - vertice Italia-Germania il 18 : Mentre il premier italiano Giuseppe Conte ha ripreso la sua battaglia sulla ripartizione dei migranti che sbarcano in Italia, è la Germania in questo momento il Paese più dinamico sul fronte delle politiche migratorie

