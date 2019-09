Milano | rifiuta di affittare casa alla ragazza meridionale | “Io salviniana | razzista al

Milano - 28enne si vede rifiutare una richiesta d’affitto perché nata a Foggia : “I meridionali son sempre meridionali. Uguali a neri e rom” : “Per me i meridionali, i neri e i rom sono tutti Uguali. Io sono una razzista al 100 per cento. Lombarda, proprio di Salvini. Lei può essere qui fin da piccolina, ma per me conta quello che c’è scritto sulla carta d’identità. E lei è meridionale, non è svizzera. Di quello che pensa lei, sinceramente, non me ne frega un cazzo”. È questo il messaggio vocale che Patrizia, una donna di 50 anni, ha inviato a Deborah Prencipe per disdire un contratto ...