Milano | proprietaria respinge l' affitto per una ragazza foggiana | ' Sono razzista al 100%'

(Di venerdì 13 settembre 2019) Deborah Prencipe dopo aver confermato l'intenzione di prendere inun appartamento a Robecchetto con Induno in provincia di, si è vista rifiutare la richiesta dallaPatrizia. Il motivo per cui non è stata affittata la casa allaè perché nella carta d'identità è scritta la città di Foggia come comune di nascita. Pertanto, la colpa dellaè quella di essere originaria del sud d'Italia, nonostante sia otto anni che vive al nord nel territorio della Brianza. A rendere pubblica la notizia è la sua fidanzata Laura diffondendo ai media il messaggio vocale inviato direttamente dall'affittuario. “Per me i meridionali, i neri e i romtutti uguali. Iounaal 100 per cento. Lombarda, proprio di Salvini - afferma Patrizia rivolgendosi duramente contro la giovane - lei può essere qui fin da piccolina, ma per me conta quello che c’è scritto ...

