Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2019) I “colloqui sono ancora in”, ma secondo quanto concordato finora laè pronta ad accogliere un quarto deiche sbarcano in Italia dopo un salvataggio in mare. E lo stesso è disposta a fare anche la Francia. A svelarlo è il ministro dell’Interno tedesco, Horst, parlando alla Sueddeutsche Zeitung: “Se rimane come concordato, possiamoil 25%salvate in mare davanti all’Italia”, ha detto il leader della Csu al quotidiano bavarese. La certificazione di un passo avanti significativo verso la creazione di quel “meccanismo temporaneo” di ripartizione a cui sta lavorando la Commissione europea e sul quale conta il nuovo governo giallorosso per gestire senza crisi gli arrivinavi umanitarie. Il premier Giuseppe Conte ha ribadito oggi la linea che aveva già illustrato durante il suo faccia a faccia con ...

fattoquotidiano : Migranti, Seehofer: “Colloqui in corso, Germania può prendere il 25% delle persone salvate dall’Italia. Anche Franc… - nexoslaika : RT @fattoquotidiano: Migranti, Seehofer: “Colloqui in corso, Germania può prendere il 25% delle persone salvate dall’Italia. Anche Francia… - BellaFranzz : RT @fattoquotidiano: Migranti, Seehofer: “Colloqui in corso, Germania può prendere il 25% delle persone salvate dall’Italia. Anche Francia… -