Migranti minori fino a 21 anni È boom grazie alla legge del Pd

Anche l'Austria viola le regole : lascia fuggire i Migranti minori in Italia : Giuseppe De Lorenzo Marianna Di Piazza Il flusso che da Vienna arriva nel Belpaese. Il caso di Alì: "Sono scappato. Non mi davano i documenti". E ora è l'Italia ad accoglierlo "Prima di venire in Italia, ero in Austria". Ali si confessa seduto al tavolino di un bar. Beve Cola Cola e non sa che quello che ci sta raccontando è il sintomo evidente del cortocircuito del sistema di Dublino. Non se lo immagina, ma la sua ...

I Migranti minori Ue a carico dell'Italia : Giuseppe De Lorenzo Marianna Di Piazza Un flusso di migranti minori parte da Vienna e arriva nel Belpaese. Alì: "Sono scappato. Non mi davano i documenti". E ora è l'Italia ad accoglierlo. La Lega: "Qui era più facile avere il permesso di soggiorno" minori immigrazione ? Luoghi: ...

Migranti - la truffa dei falsi minori : Giuseppe De Lorenzo Marianna Di Piazza I Migranti minori in Italia vengono collocati in strutture di accoglienza dai costi molto elevati. Alcuni, però non sono minorenni immigrazione Migranti ?

Migranti : sulla nave ‘Eleonore’ oltre trenta minori non accompagnati : Palermo, 2 set. (AdnKronos) – Ci sono oltre 30 minori non accompagnati sulla nave ‘Eleonore’ di Lifline che oggi ha forzato il divieto di ingresso in acque territoriali dopo avere dichiarato lo stato di emergenza. Sono in tutto un centinaio i Migranti a bordo, molti dei quali non trovano spazio in coperta ma solo sul ponte.L'articolo Migranti: sulla nave ‘Eleonore’ oltre trenta minori non accompagnati sembra ...

Salento - soccorsa imbarcazione in avaria con a bordo 35 Migranti. Tra loro una donna incinta e 7 minori : L'arrivo a Santa Maria di Leuca dove la Croce rossa di Lecce ha provveduto all'accoglienza. Bloccati i due presunti scafisti

Gallipoli - nella notte sbarcano 62 Migranti con un veliero : tra loro 9 minori non accompagnati : I sessantadue migranti sono tutti di nazionalità pachistana e sono stati scortati al porto della città pugliese dagli uomini della Guardia Costiera.Continua a leggere

La Mare Jonio salva cento Migranti | Anche Trenta e Toninelli firmano il divieto di entrare in porto : "Ma tutelare i minori" : A bordo ci sono 26 donne di cui almeno 8 incinte, 22 bambini di meno di 10 anni e almeno altri 6 minori. Il centro di coordinamento chiede all'Italia un porto sicuro

Migranti - la nave Mare Jonio ne salva 98 su barcone in avaria : tra loro ci sono 28 minori : La nave Mare Jonio ha salvato 98 Migranti, tra cui 26 donne incinte e 28 minori, di cui 22 d'età inferiore ai 10 anni, da due giorni alla deriva su un gommone nel Mediterraneo centrale senza cibo né acqua. "Situazione drammatica: ci sono casi di ipotermia, lesioni dovute alle torture subite in Libia e ustioni per il prolungato contatto con la benzina". Mediterranea Saving Human attende istruzioni per lo sbarco.Continua a leggere

Usa - Trump valuta l’abolizione dello ius soli e una stretta sui minori Migranti illegali : “Sì a detenzione senza limiti di tempo” : L’amministrazione di Donald Trump sta “valutando seriamente” di abolire lo ius soli. Cioè la norma, contenuta nella Costituzione statunitense, in base alla quale chi nasce in territorio americano – compresi naturalmente i figli degli immigrati irregolari – riceve la cittadinanza e acquisisce tutti i diritti che ne derivano. Non solo: il presidente vuole una nuova stretta sui migranti irregolari in base alla quale le ...

Migranti : caso Open Arms - oggi minori lasceranno Lampedusa : Palermo, 19 ago. (AdnKronos) – I 27 minori non accompagnati che nei giorni scorsi sono stati fatti sbarcare dalla nave Open Arms oggi lasceranno Lampedusa per raggiungere con la nave Porto Empedocle (Agrigento). Da qui poi verranno trasferiti in alcuni centri di accoglienza per minori. Dei 27 giovanissimi sbarcati alcuni, al momento della identificazione, hanno ammesso di avere 18 anni, quindi le loro condizioni muteranno. L'articolo ...

Migranti : caso Open Arms - ulteriori accertamenti medici su minori sbarcati : Palermo, 18 ago. (AdnKronos) - Verranno eseguiti, come apprende l'Adnkronos, ulteriori accertamenti medici sui 27 minori non accompagnati fatti sbarcare ieri dalla nave Open Arms. I giovanissimi sono stati accompagnati all'hotspot di contrada Imbriacola, dove oggi verranno sottoposti ad ulteriori vi