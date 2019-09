Fonte : ilsole24ore

(Di venerdì 13 settembre 2019) «Nei centri di detenzione ci sono ancora oltre 3.600. Dobbiamo urgentemente trovare una soluzione per loro, come per migliaia dipiù vulnerabili in contesti urbani» ha commentato Jean-Paul Cavalieri, capo della missione per ladell'Unhcr

UNHCRItalia : 'La #Libia al momento non è un Paese sicuro neanche per i libici, solo ad agosto abbiamo registrato 10mila nuovi sf… - finanza24 : Migranti: l’Unhcr evacua 98 rifugiati dalla Libia in Italia - fisco24_info : Migranti: l’Unhcr evacua 98 rifugiati dalla Libia in Italia: «Nei centri di detenzione ci sono ancora oltre 3.600 r… -