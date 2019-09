Migranti | la Germania apre all' Italia Il ministro Seehofer | Disposti a prenderne

La Germania accoglierà il 25% dei Migranti che sbarcheranno in Italia : Il ministro dell’Interno tedesco, Horst Seehofer, ha confermato che per ora c’è accordo affinché la Germania accolga un quarto dei migranti che entrano in Italia dopo un salvataggio in mare. Lo riferisce il sito del quotidiano tedesco Sueddeutsche Zeitung sottolineando che anche la Francia dovrebbe prendere un 25% di questi migranti.“I colloqui sono ancora in corso. Ma se rimane come concordato, possiamo prendere ...

Sbarchi - Migranti secondari e missione Sophia - vertice Italia-Germania il 18 : Mentre il premier italiano Giuseppe Conte ha ripreso la sua battaglia sulla ripartizione dei migranti che sbarcano in Italia, è la Germania in questo momento il Paese più dinamico sul fronte delle politiche migratorie

Migranti : Steier (Lifeline) - 'farli scendere da Ocean Viking e poi in aereo in Germania' : Palermo, 11 set. (AdnKronos) - "La soluzione giusta per la Ocean Viking sarebbe quella di fare scendere, con una motovedetta della Guardia costiera, gli 84 Migranti a bordo, portarli a riva e poi farli salire su un aereo e portarli in Germania". E' la proposta di Axel Steier, responsabile della ong

Il patto tra Italia - Malta - Francia e Germania per i ricollocamenti dei Migranti : Il presidente del Consiglio Conte vola a Bruxelles per incontrare Ursula Von der Leyen, la presidente eletta della Commissione europea. Sul tavolo c'è la richiesta da parte dell'Italia di rivedere il patto di stabilità e il dossier immigrazione. Il 23 settembre a La Valletta Francia, Germania, Malta e Italia dovranno firmare un documento congiunto che contiene un meccanismo automatico per i ricollocamenti.Continua a leggere

Migranti - “verso accordo Ue con Francia e Germania : sbarco nei porti di Italia e Malta - ricollocamento entro un mese” : Italia, Malta, Francia e Germania stanno lavorando a un accordo per gestire in maniera condivisa gli sbarchi e procedere in maniera più efficace ed efficiente ai ricollocamenti, nonostante il regolamento di Dublino. Si chiama “Temporary predictive riallocation program” e, come rivelato da la Stampa, il 23 settembre i quattro ministri dell’Interno si incontreranno per la firma all’accordo. Anche di questo parlerà oggi ...

Migranti - Meloni : “Rackete ammette che fu la Germania a ordinare di portarli a Lampedusa”. Ma non ha mai pronunciato questa frase : “Il governo tedesco mi ordinò di portare i Migranti in Italia”. È la frase che un articolo dell’edizione online de Il Giornale attribuisce a Carola Rackete, la comandante della nave Sea Watch 3 arrestata – e poi scarcerata – dopo essere entrata in acque italiane forzando il blocco e attraccando a Lampedusa con la nave della ong tedesca a bordo della quale si trovavano ancora 42 Migranti soccorsi in acque libiche. Un articolo ...

Insulti - pugni - calci ai Migranti. Bufera sugli agenti in Germania : Angelo Scarano Un video mostra due agenti di sicurezza mentre picchiano un migrante all'interno di un centro di accoglienza Bufera in Germania per un video che mostra due guardie private addette alla sicurezza di un centro di accoglienza mentre picchiano due migranti. L'episodio si è consumato nel centro per i rifugiati di Halberstadt, nella regione della Sassonia-Anhalt. Le immagini di un video pubblicato su YouTube lo scorso 14 ...

Dopo 6 giorni - Migranti sbarcano da Gregoretti. Li accoglieranno i vescovi ma anche Francia - Germania - Portogallo - Lussemburgo e Irlanda : Si sblocca Dopo sei giorni la situazione dei migranti a bordo della Gregoretti: Matteo Salvini concede l'autorizzazione allo sbarco dei 116 avendo avuto la "certezza" che tutti verranno ridistribuiti in alcuni paesi europei e in strutture messe a disposizione dalla Cei. E dunque, "non saranno a carico dei cittadini italiani". Ma il braccio di ferro sulla pelle di chi scappa dalla Libia non e' finito: il ministro dell'Interno ha gia' firmato il ...

Caso Gregoretti - Germania disponibile ad accogliere Migranti : sbarcano 16 minori : Il governo tedesco si dice disponibile ad accogliere parte dei migranti attualmente a bordo della nave Gregoretti, l'imbarcazione della Guardia costiera ormeggiata al molo Nato di Augusta con 131 persone soccorse in mare negli scorsi giorni. Dal Viminale fanno sapere che intanto è stato dato il via libera allo sbarco di 16 minori che si trovavano a bordo.Continua a leggere

Migranti - Conte : “Italia insoddisfatta - Francia e Germania siano solidali e responsabili” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si dice insoddisfatto dei risultati ottenuti dall'Italia nel dibattito europeo sul tema dei Migranti. In particolare chiede a Berlino e Parigi di accettare la linea italiana, puntando a una maggiore consapevolezza di Germania e Francia: "Non vi può essere responsabilità senza solidarietà".Continua a leggere

Migranti - no di Francia e Germania al piano italo-maltese : Potrebbe essere solo l'antipasto (piuttosto indigesto per il nostro Paese) di una conflittualità permanente tra l'Italia e i Paesi del Nord Europea sul dossier Migranti che rischia di proseguire...

Migranti - vertice ministri dell'Interno Ue : Italia contro Francia e Germania sui porti di sbarco : Il vicepremier ribadisce il suo "no" al principio del porto più vicino per l'approdo. Un documento italo-maltese chiede la "redistribuzione obbligatoria" e "pensare a un sistema che fornisca canali di ingresso sicuri e legali nell'Ue".