Maurizio Landini avvisa il Governo | 20 anni di politiche industriali assenti | serve

(Di venerdì 13 settembre 2019) “I governi degli ultimi 20hanno pensato che lele facessero le imprese e i mercati. Ci auguriamo che si apra una fase nuova”. È il messaggio che lancia algiallo-rosso il segretario generale della Cgilche ha incontrato i giornalisti nella sede del sindacato a Napoli prima di raggiungere Pomigliano d’Arco dove interverrà alla festa della Fiom, in corso fino a domenica 15 settembre.Quando si fa riferimento allo stabilimento Fca di Pomigliano “si parla anche del settore dell’auto ed è sotto gli occhi di tutti - ragiona- quello che succede negli altri paesi grandi produttori di auto. Cioè, si pongono il problema di cosa succede nel mondo, delle auto elettriche, di quelle senza conducenti, o di come attuare un piano per la mobilità sostenibile. Questi programmi ...

