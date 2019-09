Mattino 5 | Lory Del Santo piange pensando al figlio | “Io sono felice”

Fonte : lanostratv

(Di venerdì 13 settembre 2019)DelCinque ricorda ilrecentemente scomparso5, nella diretta di questa mattina, ha dedicato un intero spazio aDel, nota showgirl e regista di The Lady., insieme a Federica Panicucci, ha ripercorso i momenti più importanti della sua vita, senza escludere la tragedia che l’ha colpita l’anno scorso: il suicidio di suo. Quando a un genitore accadono cose del genere non fa altro che incolparsi, che ripetersi che è stata tutta colpa sua ed è sbagliato. Io ho cercato di fare tutto bene, iofelice ha commentatoDel5, lasciandosi andare ad un lungo sfogo con la padrona di casa. La showgirl ha raccontato come è riuscita a superare il dolore della perdita di suo, raccontando che vive ancora dentro di lei una profonda tristezza ma che ogni giorno combatte per scacciarla via.5, ...

