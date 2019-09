Matteo Salvini | Giuliano Cazzola rincara la dose | Se vince lui non andiamo più a

Silvio Berlusconi e Matteo Salvini - indiscrezione a sorpresa : "Incontro a pranzo" senza la Meloni : Incontro a Milano tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. L'indiscrezione è dell'agenzia Adkronos, che parla di un faccia a faccia a pranzo tra i leader di Forza Italia e Lega. Prove di dialogo nel "nuovo" centrodestra, dunque, come auspicato lunedì scorso da piazza Montecitorio, dove Giorgia Meloni

Matteo Salvini : "Via quella gentaglia". Chi caccia il leader della Lega : operazione - trionfo alle Regionali : "Legittima difesa contro i ladri del voto". Comincia così la battagliera campagne elettorale di Matteo Salvini per vincere le prossime Regionali. Ieri 11 settembre il leader della Lega ha iniziato il suo primo mini tour in Umbria, la prima regione che andrà alle urne nella tornata che parte questo a

Matteo Salvini - la rivelazione di Alessandro Di Battista : "I suoi alle spalle gliene dicono di peste e corna" : Alessandro Di Battista rompe il silenzio dopo l'alleanza tra Cinquestelle e Pd: "Speriamo bene, che vi devo dire? Non è un segreto di Stato il fatto che io sia scettico, conosco il Partito democratico - spiega a Dritto e Rovescio su Retequattro -. Mi auguro il meglio". Quanto al premier Conte aggiun

Matteo Salvini furibondo per i messaggi dei leghisti "dispiaciuti" a Giuseppe Conte : Ci sarebbe stata una triangolazione di messaggi tra alcuni leghisti, Giuseppe Conte e Matteo Salvini. Pare che il presidente del Consiglio, secondo quanto riporta La Stampa in un retroscena, abbia confessato a diverse persone di aver ricevuto "diversi messaggini" da alcuni esponenti del Carroccio co

Carlo Nordio svela la forza e la debolezza di Matteo Salvini : "Rischia la marginalizzazione" : "La forza e la debolezza di Matteo Salvini risiedono, in buona parte, nella capacità di comunicazione. Sull'immigrazione è stato efficace, ma nel contempo ha esagerato in altri settori. La frase 'se mi danno i pieni poteri' gli è costata più di una battaglia perduta. Una 'ubris' che ha afflitto molt

Annalisa Chirico ad Agorà difende Matteo Salvini : "Immigrati e ong - ha mantenuto le promesse" : Se da un lato c'è Andrea Scanzi che, davanti a una Lilli Gruber che a Otto e Mezzo concorda in toto, afferma che "i porti chiusi non esistono" e che quella di Matteo Salvini "è solo propaganda", dall'altro c'è Annalisa Chirico, che ospite ad Agorà su Rai 3 prova a mettere qualche puntino sulle prove

Matteo Salvini - l'audio di Savoini al Metropol "legittimo e fonte di prova". Procura - la bomba Russiagate : l'audio acquisito all'hotel Metropol di Mosca e sequestrato dagli inquirenti ai fini delle indagini è "legittimo ed è una fonte di prova". I pm di Milano, nel corso dell'udienza davanti ai giudici del tribunale del Riesame, si sono così espressi sulla legittimità del sequestro compiuto, lo scorso lu

Un selfie con il figlio del boss. Clamoroso - Matteo Salvini questa volta l’ha fatta grossa. Ecco la foto incriminata : Matteo Salvini ancora nel centro della bufera. Stavolta è colpa di una foto. A sollevare il caso Andrea Caso e Francesco Urraro, membri campani della Commissione parlamentare Antimafia, con la portavoce Virginia Villani della Commissione Lavoro alla Camera. A loro, riferiscono, stanno scrivendo indignati, in queste ore molti cittadini. “Siamo rimasti allibiti per la foto, rilanciata oggi da alcuni quotidiani e siti napoletani, che ritrae Matteo ...

Matteo Salvini e la foto con il figlio del boss - i grillini scatenati : "Spieghi in Commissione Antimafia" : L'antimafia sulle tracce di Matteo Salvini. Colpa di un selfie con il giovane Michele Matrone, che i membri campani della Commissione Antimafia (guidata dal grillino Nicola Morra) commentano così: "Siamo rimasti allibiti per la foto, rilanciata oggi da alcuni quotidiani e siti napoletani, che ritrae

Matteo Salvini - selfie col figlio del boss della camorra. M5S : «Chiarisca subito» : Ennesima bega per l'ex Ministro dell'Interno Matteo Salvini. Dopo la polemica sull'utilizzo dei voli di Stato, adesso sotto la lente finisce un suo selfie postato su...

Matteo Salvini - partita la campagna acquisti. "Perché no?". Un terremoto in parlamento - frana Conte : Lotta dura al governo Conte, in piazza e in parlamento. Matteo Salvini prepara già le contromosse tra Camera e Senato per rosicchiare voti decisivi a Pd e M5s. Una "campagna-acquisti", la definisce il Corriere della Sera, che punta a rinforzare la Lega e indebolire la maggioranza, stravolgendo gli e

Matteo Salvini e gli aerei di Stato - Corte dei Conti : "No danni erariali - ma indagatelo lo stesso" : Trentacinque voli in 11 mesi. È questo il nuovo chiodo fisso contro Matteo Salvini e su cui si sta concentrando l'attenzione dei magistrati contabili. I voli, tutti utilizzati per partecipare a eventi istituzionali, non avrebbero causato alcun danno erariale. Motivo questo per cui la Procura laziale

Ci sarà una nuova indagine sull’uso dei voli di Stato da parte di Matteo Salvini : La Corte dei Conti ha escluso danni alle casse pubbliche ma li ha definiti “illegittimi”, trasmettendo gli atti alla procura di Roma

Voli di Stato di Matteo Salvini - la Corte dei Conti archivia l'inchiesta ma trasmette gli atti in procura : "Viaggi illegittimi" : L'indagine partita da un'inchiesta di Repubblica. Per la magistratura contabile del Lazio non c'è prova del danno erariale, ma le spese non dovevano essere autorizzate