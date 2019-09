Marocchino stupra 55enne disabile e poi gli estorce denaro per non pubblicare il video

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 13 settembre 2019) Fabrizio Tenerelli Ilè stato accompagnato in un casolare abbandonato della periferia di Ventimiglia, dove il giovane magrebino ha abusato di lui; dopodiché gli ha chiesto 400 euro per non divulgare il filmato della violenza Un, di 26 anni, hato unitaliano di 55 anni, senza fissa dimora, all’interno di un casolare abbandonato e, come se ciò non fosse già abbastanza, gli ha pure chiesto 400 euro per nonsu internet il filmato - realizzato colfonino - dell’avvenuta violenza sessuale. Una storia davvero ai margini quella che si è consumata, nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi, in frazione Latte, a Ventimiglia, i provincia di Imperia. L’aggressore è già stato arrestato dagli agenti della squadra investigativa del commissariato di polizia di Ventimiglia e, stamani, il gip del tribunale di Imperia ha convalidato ...

sberti556 : Naturalmente notizia bypassata dai media...??????e ieri, in Sicilia, marocchino stupra per ore una ragazza...l’aveva g… -